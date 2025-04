Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι το δεύτερο αεροπλανοφόρο που έχουν αναπτύξει στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που – όπως δηλώνουν – στοχεύουν στην προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας, έφτασε στην περιοχή δράσης. Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν την εκστρατεία εντατικών αεροπορικών πληγμάτων κατά των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Aircraft Carrier USS Carl Vinson (CVN 70) with its air wing consisting of F-35C Lightning IIs works alongside the USS Harry S. Truman (CVN 75) in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/c2p4yxmBpj