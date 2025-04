Αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την περιοχή γύρω από την πόλη Χοντέιδα της Υεμένης, στο λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, το βράδυ της Τρίτης, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό 13 άλλων ενώ οι Χούθι κατηγορούν τις ΗΠΑ για την επίθεση.

Οι επιδρομές έπληξαν την περιοχή του Αλ-Χαουάκ, κοντά στη Χοντέιδα, αναφέρουν οι αντάρτες. Στην περιοχή αυτή βρίσκεται το αεροδρόμιο της πόλης, το οποίο οι Χούθι έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να στοχοποιούν τη ναυσιπλοΐα στη Ερυθρά Θάλασσα.

