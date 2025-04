Οι αντάρτες Χούθι δήλωσαν ότι ένα άτομο σκοτώθηκε την Τετάρτη, σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, τους οποίους απέδωσαν στις ΗΠΑ, στην επαρχία Χοντάιντα, στο δυτικό μέρος της χώρας.

Προχθές Τρίτη το βράδυ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα στην ίδια επαρχία, σύμφωνα με τους Χούθι, που απέδωσαν επίσης τους θανάτους σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

US airstrikes focused on the governorates of Saada, Hodeidah, and Hajjah in Yemen. pic.twitter.com/G0Yq2dF3NK