Μια ευρωπαία καλλονή βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε από γέφυρα σε αυτοκινητόδρομο, ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η 27χρονη Γκιουλέρ Ερντογάν, η οποία στο παρελθόν είχε αναδειχθεί Μις Ευρώπη-Κόσοβο, φέρεται να έπεσε από ύψος 50 μέτρων, καθώς προσπαθούσε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, αφού προηγουμένως την είχαν σταματήσει για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στην πόλη Γκιρεσούν της Τουρκίας.

