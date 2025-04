Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ο αποκλεισμός μιας γυναίκας ξιφομάχου από τουρνουά ξιφασκίας, επειδή αρνήθηκε να αγωνιστεί με τρανς αντίπαλο που είχε γεννηθεί βιολογικά άνδρας.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η Στέφανι Τέρνερ αποκλείστηκε από το τουρνουά «Cherry Blossom Open» στο Μέριλαντ όταν γονάτισε ως ένδειξη διαμαρτυρίας, αρνούμενη να αγωνιστεί με την τρανς ξιφομάχο Ρέντμοντ Σάλιβαν – μια στιγμή που έχει ήδη γίνει viral, με το σχετικό βίντεο να μετρά πάνω από 4 εκατομμύρια προβολές.

Fury after female fencer is disqualified for refusing to compete against trans competitor: ‘I’m sorry, I cannot do this’ https://t.co/Ay6JsUFRx1 pic.twitter.com/QhJmtFPHtj

Στο βίντεο φαίνεται η Τέρνερ να ετοιμάζεται για τον αγώνα, να βγάζει ξαφνικά τη μάσκα της και να γονατίζει μπροστά στην έκπληκτη αντίπαλό της. «Όταν γονάτισα, κοίταξα τον διαιτητή και είπα: “Λυπάμαι, δεν μπορώ να το κάνω. Είμαι γυναίκα και αυτός είναι άντρας, και αυτό είναι τουρνουά γυναικών. Δεν θα αγωνιστώ μαζί του”», δήλωσε η Turner στο «Fox News».

🤺🚨Historic Protest: Female Fencer Takes a Knee in Bout Against Male Opponent, Faces Immediate Disqualification



After receiving a black card for refusing to compete against a man, Redmond Sullivan's female opponent was expelled from the @USAFencing event at the Univ. of… pic.twitter.com/IloSnrb2Iu