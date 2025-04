Οι αρχές της Αϊτής παραδέχθηκαν χθες, Τρίτη, ότι κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο μιας κοινότητας που βρίσκεται μερικές δεκάδες χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας, Πορτ-ο-Πρενς. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την έφοδο συμμοριών σε φυλακή, γεγονός που οδήγησε στην απόδραση περισσότερων από πεντακοσίων κρατουμένων, ενώ οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

Η επίθεση εναντίον του αστυνομικού τμήματος της πόλης Μιρμπαλέ και της φυλακής, τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, οδήγησε στην απόδραση 529 εγκλείστων, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των αρχών στην περιοχή, ο Φρεντερίκ Οσεάν.

«Οι αστυνομικοί, αδυνατώντας να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, τράπηκαν σε φυγή από το τμήμα. Οι δράστες της επίθεσης μπόρεσαν να απελευθερώσουν τους φυλακισμένους και προκάλεσαν ζημιές στην πόλη πριν από την έλευση ενισχύσεων», συνόψισε ο κ. Οσεάν, κάνοντας λόγο για «νεκρούς και τραυματίες στις τάξεις του τοπικού πληθυσμού».

The Viv Ansanm gang stormed a prison in Haiti on Monday, freeing over 500 inmates after setting fire to a police station. The chaos led to the evacuation of residents and hospital staff in the central region. Haiti is lost. pic.twitter.com/AcjJpc4UnZ