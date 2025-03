Συγκλονίζουν οι εικόνες που έρχονται από τη Μιανμάρ: Οι διασώστες απελευθέρωσαν μια γυναίκα από τα ερείπια ενός ξενοδοχείου, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι τη Δευτέρα. Πρόκειται για μια αχτίδα ελπίδας τρεις ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 2.000 ανθρώπους, καθώς οι ερευνητές στη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη δίνουν μάχη ενάντια στον χρόνο, για να βρουν περισσότερους επιζώντες.

Η γυναίκα ανασύρθηκε από τα ερείπια του ξενοδοχείου Great Wall στην πόλη Μανταλέι, σύμφωνα με ανάρτηση της κινεζικής κυβέρνησης στο Facebook.

H Μανταλέι βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού των 7,7 βαθμών που σημειώθηκε την Παρασκευή και προκάλεσε μαζικές καταστροφές στη Μιανμάρ και ζημιές στη γειτονική Ταϊλάνδη.

Στην Μπανγκόκ, την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης συνέχισαν τη Δευτέρα τις απελπισμένες έρευνες για τον εντοπισμό 76 ανθρώπων που πιστεύεται ότι θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια ενός υπό κατασκευή ουρανοξύστη που κατέρρευσε.

Έπειτα από σχεδόν τρεις ημέρες, οι φόβοι αυξάνονταν ότι οι διασώστες θα έβρισκαν και άλλα πτώματα, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει κατακόρυφα τον αριθμό των νεκρών στην Ταϊλάνδη, ο οποίος την Κυριακή ανερχόταν σε 18, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Στη Μιανμάρ, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 1.700 νεκροί. Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών είχε φτάσει τους 2.028 στη Μιανμάρ. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα τον νέο αριθμό των νεκρών.

Μια ομάδα διάσωσης έβγαλε μια γυναίκα από τα ερείπια του ξενοδοχείου Great Wall στο Μανταλέι, σχεδόν 60 ώρες μετά τον σεισμό, όπως ανέφερε η κινεζική πρεσβεία στη Μιανμάρ σε ανάρτησή της στο Facebook, προσθέτοντας ότι η κατάστασή της είναι σταθερή.

4 survivors have been saved by Chinese rescue team in Mandalay, Myanmar. Rescue efforts continue at full speed! pic.twitter.com/r8dY2l2UEC