«O Ταγίπ Ερντογάν πήρε μεγάλο ρίσκο, ποντάροντας στο ότι το όφελος από την απομάκρυνση ενός κορυφαίου αντιπάλου αξίζει το κόστος της αποδόμησης της δημοκρατίας της Τουρκίας», γράφει το περιοδικό Economist, προειδοποιώντας μάλιστα ότι «η χώρα πλησιάζει σε σημείο δίχως επιστροφή».

Πριν μερικές ημέρες η τουρκική δικαιοσύνη αποφάσισε, ικανοποιώντας το αίτημα που είχε υποβληθεί από την εισαγγελία, να προφυλακιστεί ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, βασικός αντίπαλος του προέδρου της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ώσπου να διεξαχθούν οι δίκες του για δυο διακριτές υποθέσεις διαφθοράς και «τρομοκρατίας»,

«Η μακροχρόνια επιβίωση του Ιμάμογλου είναι ακριβώς αυτό που τον έκανε τόσο επικίνδυνο για τον ηγέτη της Τουρκίας και τόσο ελκυστικό στους ψηφοφόρους» εκτιμά ο Economist και προσθέτει: «Εδώ και μήνες απολαμβάνει ένα άνετο προβάδισμα έναντι του Ερντογάν στις δημοσκοπήσεις. Ως υποψήφιος για την προεδρία έχει πολλά πλεονεκτήματα: Ανήκει σε ένα κοσμικό κόμμα, αλλά απευθύνεται στους θεοσεβούμενους. Διοικεί τη μεγαλύτερη πόλη της Ευρώπης, αλλά κατάγεται από την καρδιά της Τουρκίας. Έχει χάρισμα».

Turkey is nearing a point of no return. Only last week, its government was still what political scientists call a competitive authoritarian regime. Now it is close to naked autocracy https://t.co/OcWvqGZJuU