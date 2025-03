Ο Άντριου Γκριγκς, 62 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του, Ντέμπι Γκριγκς και έκρυψε το σώμα της για περισσότερα από 20 χρόνια, παραδέχτηκε σήμερα ότι ζήτησε από τον γιο του να ξεθάψει το πτώμα της, για να προσπαθήσει να βγει από τη φυλακή.

Η 34χρονη τότε Ντέμπι Γκριγκς ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος, όταν εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από το σπίτι της στο Ντιλ του Κεντ τα ξημερώματα της 5ης Μαΐου 1999.

Ο σύζυγός της, Άντριου, προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη στην επιλόχειο κατάθλιψη, ισχυριζόμενος ότι η βοηθός νοσοκόμα είχε εγκαταλείψει εκείνον και τα τρία μικρά παιδιά τους.

Στην πραγματικότητα, ο επιχειρηματίας είχε εξωσυζυγική σχέση με μια 15χρονη κοπέλα και είχε πει σε φίλους ότι επιθυμούσε η σύζυγός του να ήταν νεκρή.

Το 2019 ο Γκριγκς καταδικάστηκε για τη δολοφονία της σε ισόβια κάθειρξη.

Ωστόσο, η τοποθεσία όπου βρισκόταν το σώμα της συζύγου του ήταν άγνωστη εκείνη τη στιγμή, με τον δικαστή της υπόθεσης να δηλώνει ότι υποψιαζόταν ότι ο δολοφόνος το είχε πετάξει στη θάλασσα.

Ο πατέρας των τριών παιδιών παραδέχτηκε τώρα ότι ζήτησε από έναν εκ των γιων του να τον βοηθήσει να εξαπατήσει την Αστυνομία, κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι η Ντέμπι ήταν ακόμη ζωντανή μετά τη σύλληψή του για τη δολοφονία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το δικαστήριο του Κεντ άκουσε ότι ο καταδικασμένος δολοφόνος ζήτησε μέσα από τη φυλακή, μεταξύ Νοεμβρίου 2019 και Οκτωβρίου 2022, να στείλει ο γιος του ένα δείγμα από τα μαλλιά της μητέρας του, αφού ανασκάψει τα λείψανά της.

Με ένα περίπλοκο σχέδιο για να αποδείξει την αθωότητά του, ο Γκριγκς ζήτησε από τον γιο του να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να στείλει πίσω στη Βρετανία το δείγμα των μαλλιών και μια επιστολή που δήθεν προερχόταν από την Ντέμπι, ώστε να πείσει την Αστυνομία ότι η σύζυγός του ήταν ζωντανή.

Εντέλει, το σώμα της Ντέμπι βρέθηκε το 2022 όταν η Αστυνομία, μετά από νέες πληροφορίες, ανέσκαψε τον κήπο του σπιτιού στη Δυτική Δορύνη, όπου ο Γκριγκς είχε μετακομίσει το 2001.

Σήμερα, ο Γκριγκς παραδέχτηκε την παραποίηση της υπόθεσης στο δικαστήριο του Κεντ.

Husband who murdered his pregnant wife 25 years ago then hid her body admits asking son to dig up her remains in bid to get out of jail https://t.co/ZQH2PGs3YC