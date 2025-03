Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και δύο άτομα τραυματίστηκαν όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε πεζούς στο The Strand στο Λονδίνο.

Ένα νεαρό κορίτσι 20 ετών σκοτώθηκε και δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Daily Mail ο ένας από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο δεύτερος είναι ελαφρά τραυματίας.

🚨Breaking News🚨 It seems a van has been driven into a crowd of people at King's College in the Aldwych in Central London. No reports of injuries but people are being treated by paramedics. pic.twitter.com/MrNFKJ718B

Η αστυνομία είπε ότι το περιστατικό, που συνέβη γύρω στις 23:50 κοντά στην είσοδο του King’s College του Λονδίνου και του Somerset House, δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια.

Ο 26χρονος οδηγός συνελήφθη από την αστυνομία για απρόσεκτη οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Στο σημείο βρίσκεται επίσης η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, η οποία είπε ότι δύο πυροσβεστικά οχήματα και 10 πυροσβέστες επιχειρούν αυτή την ώρα.

🚨BREAKING: A van has driven into a crowd of people in London.



How many more times do we have to put up with this?



ENOUGH IS ENOUGH. pic.twitter.com/kqPfMHWnCV