Ένας άνδρας 70 ετών έπεσε νεκρός σύμφωνα με τους Times of Israel από την επίθεση με μαχαίρι που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στη Χάιφα του Ισραήλ.

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom επεσήμανε ότι ένα από τα θύματα υπέκυψε στα τραύματά του, αφού αρχικά είχε κάνει λόγο για «πέντε τραυματίες εκ των οποίων ένας σε κρίσιμη κατάσταση, τρεις σοβαρά και ένας μέτρια».

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε κοντά σε στάση λεωφορείου.

Footage of police rushing to the scene of today's terror attack in Haifa: https://t.co/JLSD0rGH0X

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν δύο δράστες, εκ των οποίων ο ένας άνοιξε πυρ, ενώ ο άλλος μαχαίρωσε περαστικούς. Η αστυνομία λέει ότι ένας δράστης «εξουδετερώθηκε», αλλά οι αναφορές για έναν δεύτερο ύποπτο παραμένουν ασαφείς.

#UPDATE: Israeli media report that five people were injured in today's Haifa terror attack, including one critically and three seriously. At least one terrorist was reportedly eliminated.https://t.co/BLn6RG6TDV