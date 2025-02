Η Χαμάς δήλωσε το πρωί της Πέμπτης ότι η μοναδική επιλογή για το Ισραήλ να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων είναι να τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία εφαρμόζεται στη Λωρίδα της Γάζας από τις 19 Ιανουαρίου

Τόνισε με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω Telegram πως τηρεί τη συμφωνία και είναι έτοιμο να διεξαγάγει έμμεσες διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας, οι οποίες έχουν καθυστερήσει.

Έκρινε πως η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου πλέον δεν έχει «άλλη επιλογή» παρά να αρχίσει τις συνομιλίες για τη 2η φάση — καθώς η πρώτη εκπνέει μεθαύριο Σάββατο 1η Μαρτίου.

Το Ισραήλ «δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση», μετά την τελευταία ανταλλαγή πτωμάτων ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων τις πρώτες πρωινές ώρες, εκτίμησε. Πρόσθεσε πως φρόντισε το Ισραήλ να μην έχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει «ψευδείς δικαιολογίες» για να τερματίσει τη διαδικασία, προφανώς αναφερόμενο στο ότι η παράδοση τεσσάρων σορών έγινε χωρίς να προηγηθεί δημόσια εκδήλωση.

Λεωφορεία που μετέφεραν παλαιστίνιους φυλακισμένους που αφέθηκαν ελεύθεροι από τις αρχές του Ισραήλ έφθασαν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λωρίδα της Γάζας, μερικές ώρες αφού παραδόθηκαν από τη Χαμάς στις ισραηλινές αρχές με ενδιάμεσο τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) τέσσερα φέρετρα που περιείχαν σορούς ομήρων, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επικαλούμενο απευθείας τηλεοπτικά πλάνα από τον θύλακο.

The Palestinian prisoners from the Gaza Strip arrived in Khan Younis in a difficult condition, some of them could not walk on their feet, as a result of severe and harsh torture.



Our resistance dealt with their prisoners morally, in return, they tortured our prisoners brutally. pic.twitter.com/8aNalc92jf