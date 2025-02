Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι παρέλαβε τις σορούς των τεσσάρων ομήρων που ήταν σε κράτηση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τα φέρετρα μεταφέρθηκαν, με αιγυπτιακή μεσολάβηση, σε μονάδα του στρατού στο σημείο διέλευσης Κερέμ Σαλόμ. Η προκαταρκτική διαδικασία ταυτοποίησης έχει αρχίσει τώρα στο ισραηλινό έδαφος», ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

BREAKING: Hamas has handed over four bodies to the Red Cross in Gaza, according to Israeli security sources. Sky's @AnnaBotting has the latest. Read more: https://t.co/Av2TSbztra 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/c5apR4aLhf

Νωρίτερα η Χαμάς είχε δηλώσει πως παρέδωσε τις σορούς στον Ερυθρό Σταυρό.

Λίγη ώρα αργότερα ένα λεωφορείο που μετέφερε ομάδα Παλαιστίνιων κρατουμένων που απελευθερώθηκαν την Πέμπτη από το Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα έφτασε στην κατεχόμενη πόλη της Δυτικής Όχθης, τη Ραμάλα, ανέφερε δημοσιογράφος του AFP.

Despite the threats and attacks of the occupation, the Palestinian people welcome their liberated prisoners in Ramallah, part of Toufan al-Ahrar, the Flood of the Free. 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/k6tEu4UdiV