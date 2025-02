H ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα το βράδυ του Σαββάτου ένα βίντεο το οποίο φαίνεται να μαγνητοσκοπήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας στη Νουσεϊράτ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, και παρουσιάζει δύο Ισραηλινούς ομήρους να κοιτάζουν την απελευθέρωση άλλων τριών ομήρων που είχαν παραδοθεί νωρίτερα στον Ερυθρό Σταυρό.

HORRIFYING: Hamas published a video forcing Evitar David, 23, and Guy Gilboa-Dalal, 23, to watch the release “ceremony” and beg to be brought home.



I don't think a word exists to capture the extent of Hamas' evil.



Hamas can't get away with this. Bring Evitar and Guy home NOW. pic.twitter.com/90KH95yaY9