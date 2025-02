Ο θρυλικός επιστήμονας, Σερ Ισαάκ Νεύτων, που έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τη διατύπωση του νόμου της βαρύτητας, προέβλεψε, σε μια επιστολή που έγραψε το 1704, ότι ο κόσμος θα τελειώσει το έτος 2060.

Η New York Post αναφέρει ότι οι θεωρίες του Νεύτωνα σχετικά με τον Αρμαγεδδώνα βασίζονται σε εκτενή βιβλικά κείμενα που ισχυρίζονταν ότι ο κόσμος επανακάμπτει, κάνει «επαναφορά» ή «reboot» σε 35 χρόνια – ακριβώς 1.260 χρόνια μετά την ίδρυση της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ύστερα από επιδημίες, πόλεμο και «την καταστροφή των κακών εθνών».

Ο Χριστός και οι άγιοι θα επέστρεφαν στη συνέχεια για να εγκαθιδρύσουν ένα παγκόσμιο βασίλειο ειρήνης στη Γη διάρκειας 1.000 ετών, μια θεωρία που ο διάσημος επιστήμονας θεμελίωσε χρησιμοποιώντας ημερομηνίες που αναφέρονται στο βιβλίο του Δανιήλ της Βίβλου για τον υπολογισμό της Αποκάλυψης, σύμφωνα με τον Stephen D. Snobelen, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο King’s College στο Halifax.

«Μπορεί να τελειώσει αργότερα, αλλά δεν βλέπω κανέναν λόγο να τελειώσει νωρίτερα», αναφέρει η επιστολή του Νεύτωνα.

«Αυτό το αναφέρω όχι για να βεβαιώσω πότε θα έρθει ο καιρός του τέλους, αλλά για να βάλω ένα τέλος στις βιαστικές εικασίες των φαντασιόπληκτων ανθρώπων που συχνά προβλέπουν το τέλος, και με τον τρόπο αυτό φέρνουν σε δυσμένεια τις ιερές προφητείες, κάθε φορά που αποτυγχάνουν οι προβλέψεις τους».

