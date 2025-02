Συναγερμός έχει σημάνει στο Οχάιο των ΗΠΑ, μετά από πυροβολισμούης στην πόλη του New Albany.

Σύμφωνα με το Reuterw, γίνεται αναφορά για τουλάχιστον έξι τραυματίες, μετά τους πυροβολισμούς που έλαβαν χώρα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σε εργοστάσιο με κοντέινερς.

Αναζητείται ο δράστης, ο οποίος φαίνεται να κινείται με αυτοκίνητο χρώματος γκρι.

🚨🇺🇸 Mass shooting reported at Manufacturing Plant, New Albany, Ohio



Police have locked the plant down with suspect still reported to be at large. pic.twitter.com/Cux9Sf9HCW