Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας για άλλη μια φορά να εννοηθεί ότι μπορεί να επιδιώξει τρίτη θητεία, δήλωσε χθες Δευτέρα πως «δεν ξέρει» αν του απαγορεύεται να θέσει ξανά υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές, παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών το απαγορεύει ρητά.

«Έχω συγκεντρώσει πολλά χρήματα για την επόμενη εκστρατεία και ξεκινάω από την αρχή ότι δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω ο ίδιος, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος, διότι δεν το ξέρω», είπε ο Ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Φλόριντα με ακροατήριο μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων που ανήκουν στην παράταξή του.

«Νομίζω πως δεν μου επιτρέπεται να είμαι υποψήφιος. Μάικ; Θα ήταν καλύτερα να μην σε εμπλέξω σε αυτόν τον διάλογο», συνέχισε ο 47ος πρόεδρος απευθυνόμενος στον «speaker», τον πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον, παρόντα δίπλα του.

“I've raised money for the next race, and I assume I can't use it for myself, but I'm not 100% sure because — I don't know, I think I’m not allowed to run again. Am I allowed to run again? Mike?” pic.twitter.com/DjkC2AHR70