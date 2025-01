Ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε στο κέντρο της Τύνιδας κι ενώ είχε τυλιχτεί στις φλόγες, κατευθύνθηκε προς έναν αστυνομικό. Αυτό οδήγησε έναν δεύτερο αστυνομικό να τον πυροβολήσει για να προστατεύσει τον συνάδελφό του, τραυματίζοντας ωστόσο έναν περαστικό, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και τα μέσα ενημέρωσης της Τυνησίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη Μεγάλη Συναγωγή της Τύνιδας, στη συνοικία Λαφαγιέτ.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν γύρω στις 20.00 ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αποκλείσει τη Λεωφόρο Ελευθερίας, τον δρόμο όπου βρίσκεται η συναγωγή.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο άνδρας που αυτοπυρπολήθηκε υπέκυψε στα τραύματά του. Ταυτοποιήθηκε και διαπιστώθηκε ότι είχε «ψυχολογικά προβλήματα».

Ο ένας από τους αστυνομικούς φέρει εγκαύματα και νοσηλεύεται. Σε νοσοκομείο έχει μεταφερθεί και ο περαστικός που τραυματίστηκε από τα αδέσποτα πυρά και η κατάστασή του είναι σταθερή.

Huge Police presence after a potential attack near the Synagoge in Tunis Lafayette #Tunisia pic.twitter.com/wMroVjXUM3