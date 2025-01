Στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου επέστρεψε μετά την ορκωμοσία του ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναφέροντας και την… προσωπική του αισθητική στον χώρο.

Κάθε πρόεδρος άλλωστε επιλέγει τα αντικείμενα, τις προτομές, τα έργα τέχνης και τα «εργαλεία» που αντανακλούν τις δικές του προτιμήσεις, ιδεολογικές αναφορές αλλά και ανάγκες.

Έτσι πάνω από το τζάκι βρίσκονται πορτρέτα του Τζόρτζ Ουάσινγκτον, του Αλεξάντερ Χάμιλτον και του Τόμας Τζέφερσον, ενώ σε κεντρική θέση βρίσκεται και αυτό του Άντριου Τζάκσον, προέδρου στον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση. Ο 47oς πρόεδρος των ΗΠΑ στόλισε το γραφείο στο οποίο θα βρίσκεται την υπόλοιπη τετραετία με αρκετές φωτογραφίες της οικογένειάς του.

Στο Οβάλ Γραφείο μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε και η προτομή του «πατέρα της νίκης» στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, του Ουίνστον Τσόρτσιλ την οποία είχε δωρίσει η βρετανική κυβέρνηση στον Τζορτζ Μπους το 2001.

Ο Μπάρακ Ομπάμα είχε επιλέξει να «εξορίσει» την εν λόγω προτομή σε τραπέζι έξω από το Οβάλ Γραφείο προκαλώντας μίνι διπλωματικό επεισόδιο με τους Βρετανούς και επικρίσεις για «προγονική αντιπάθεια για τη Βρετανική Αυτοκρατορία».

Στη συνέχεια ο Τραμπ την έβαλε σε περίοπτη θέση το 2017 με τον Μπάιντεν το 2021 να την αντικαθιστά με τις προτομές της Ρόζας Πάρκς και του Σέζαρ Τσάβες.

BREAKING: President @realDonaldTrump has (again) returned Sir Winston Churchill to the Oval Office. Both Obama & Biden removed him. Thank you, Mr President – we Brits are very appreciative. pic.twitter.com/JFftIVUkN8