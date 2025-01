Μια από τις πρώτες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν να δώσει χάρη στους 1500 περίπου εισβολείς του Καπιτωλίου από την 6η Ιανουαρίου του 2021, όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά.

Ένας από αυτούς που έλαβαν χάρη είναι και ο λεγόμενος «σαμάνος», ο Τζέικομπ Άντονι Τσάνσλι, ο ημίγυμνος άνδρας με το γούνινο καπέλο και τα κέρατα που είχε τραβήξει τα περισσότερα φλας στα επεισόδια.

Ο ίδιος στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη χάρη που έλαβε ανέφερε: «Μόλις έμαθα τα νέα από τον δικηγόρο μου. Μου δόθηκε χάρη μωρό μου. Ευχαριστώ πρόεδρε Τραμπ. Τώρα θα πάω να αγοράσω μερικά γαμ… όπλα. Αγαπώ αυτή τη χώρα. Ο θεός να ευλογεί την Αμερική. Οι άνθρωποι της 6ης Ιανουαρίου αποφυλακίζονται και η δικαιοσύνη έφτασε… Όσα έγιναν στα σκοτάδια θα έρθουν στο φως».

