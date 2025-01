Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε σήμερα την είδηση της ανακοίνωσης για τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς έπειτα από 15 μήνες πολέμου.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και τη συμφωνία για τους ομήρους μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, οι οποίες θα φέρουν μια πολύ αναγκαία ανακούφιση στους πληγέντες από αυτή την καταστροφική σύγκρουση» δήλωσε η ευρωπαία επίτροπος Ντούμπραβκα Σούιτσα, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

I welcome the ceasefire agreement and hostage deal between Israel and Hamas, which will bring much-needed relief to those affected by the devastating conflict.



The EU remains committed to supporting all efforts towards a long-lasting peace and recovery.