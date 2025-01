Η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν λόγω ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση στην περιοχή, η οποία βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

BREAKING: The Israeli military has carried out an airstrike on the P.A.-besieged Jenin Camp in the occupied West Bank.



The Palestinian Ministry of Health reports at least four people killed and several others injured in the bombing by Israeli warplanes.



