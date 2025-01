Tην ώρα που η κυβέρνηση Μπάιντεν αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ζητήσει από την Ουκρανία να μειώσει την ηλικία στράτευσης στα 18 χρόνια ως προϋπόθεση για την αποστολή του νέου πακέτου οπλισμού και οικονομικής βοήθειας, το Κρατικό Γραφείο Ερευνών της Ουκρανίας ξεκίνησε έρευνα για πιθανή λιποταξία και κατάχρηση εξουσίας στην εκπαιδευμένη από τη Γαλλία 155 Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία «Άννη του Κιέβου», όπως αναφέρει η Κyiv Independent.

Η δήλωση έρχεται μετά από έρευνα ξένων μέσων ενημέρωσης που υποστήριξαν ότι στρατιώτες της μονάδας, που τώρα αναπτύσσονται κοντά στο Ποκρόβσκ, «υπέστησαν απώλειες και στασίασαν» σε μεγάλους αριθμούς λόγω κακής διοίκησης και οργάνωσης από την πλευρά της Ουκρανίας.

Η συγκεκριμένη προκεχωρημένη ταξιαρχία αποτελεί στοίχημα των εταίρων του Κιέβου αφού έχει επιλεχθεί να δεχθεί νέους ουκρανικούς στρατιωτικούς σχηματισμούς με βαρύ εξοπλισμό. Η εκπαίδευση της 155ης Ταξιαρχίας, που πήρε το όνομά της από μια πριγκίπισσα του Κιέβου του 11ου αιώνα και σύζυγο του Γάλλου βασιλιά Ερρίκου Α’, ανακοινώθηκε από τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμμανουέλ Μακρόν τον Ιούνιο.

Η μονάδα αριθμεί περίπου 5.800 στρατιώτες, εκ των οποίων λιγότεροι από 2.000 έχουν εκπαιδευτεί στη Γαλλία. Είναι οπλισμένη με γαλλικά τεθωρακισμένα οχήματα AMX10, οβίδες Caesar και γερμανικά άρματα μάχης Leopard 2A4, μεταξύ άλλων όπλων.

Τα πράγματα όμως, δεν φαίνεται να πηγαίνουν βάση του σχεδίου, καθώς, αναφορές από ανεξάρτητα Μέσα, κάνουν λόγο για κύμα φυγής στο εξωτερικό, 16ρηδων, 17ρηδων εφήβων, καθώς οι οικογένειές τους ψάχνουν τρόπους να τους φυγαδεύσουν πριν η στρατολογία τούς χτυπήσει την πόρτα.

Πάνω από 20.000 Ουκρανοί επιστρατευμένοι τον μήνα εγκαταλείπουν τις θέσεις τους ενώ τα στοιχεία της Κεντρικής Εισαγγελίας της Ουκρανίας αναφέρουν περισσότερες από 215.000 εκκρεμείς διώξεις για «λιποταξία», τη στιγμή που πάνω από 250.000 πολίτες υπολογίζεται ότι κρύβονται μέσα στη χώρα, αρνούμενοι να επιστρατευτούν.

Την ίδια στιγμή, παρατηρείται συγκέντρωση ουκρανικών δυνάμεων σε όλη τη γραμμή του μετώπου στο Κουρσκ. Σύμφωνα με πληροφορίες Μέσων κοντά στο πεδίο, οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκκαθάριση ναρκών.

