Άλυτο παραμένει το μυστήριο με την υπόθεση δηλητηρίασης που συνδέεται με ένα χριστουγεννιάτικο κέικ και έχει συγκλονίσει την πόλη Τόρες στη νότια Βραζιλία, αφήνοντας πίσω της τρεις νεκρούς από την ίδια οικογένεια. Οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα η δηλητηρίαση να σχετίζεται με διακοπή ρεύματος.

Η Ζέλι ντος Άνχος, 61 ετών, ετοίμασε το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο γλυκό «Bolo de Natal» για ένα οικογενειακό γεύμα στις 23 Δεκεμβρίου. Από τα έξι άτομα που το κατανάλωσαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού 10 ετών, τρία έχασαν τη ζωή τους λίγο αργότερα. Οι αδερφές της Ζέλι, Μαΐδα (58) και Νέουζα (65), καθώς και η ανιψιά της, Τατιάνα (43), υπέκυψαν στα νοσοκομεία όπου μεταφέρθηκαν.

Στους οργανισμούς των θυμάτων βρέθηκαν ίχνη του τοξικού μετάλλου αρσενικού, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις συνεχίζονται.

Η υπόθεση περιπλέκεται από τον θάνατο του συζύγου της Ζέλι, Πάουλο Λουίζ, τον Σεπτέμβριο, από ύποπτη τροφική δηλητηρίαση.

Αν και αρχικά ο θάνατός του δεν θεωρήθηκε ύποπτος, οι αρχές αποφάσισαν την εκταφή του σώματος για περαιτέρω έρευνα.

