Η Εσθονία ξεκίνησε θαλάσσιες περιπολίες για την προστασία της ηλεκτρικής της σύνδεσης με την Φινλανδία, δύο ημέρες μετά τη θραύση του καλωδίου EstLink 2 που συνδέει τις δύο χώρες μάλλον από τάνκερ που προερχόταν από ρωσικό λιμάνι, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας.

Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ξεκίνησαν ναυτική επιχείρηση για την προστασία του Estlink 1, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα.

If there is a threat to the critical undersea infrastructure in our region, there will also be a response.



Estonian Defense Forces @Kaitsevagi have launched a naval operation to protect the EstLink 1 undersea cable.

https://t.co/xzjbAH8ISf — Margus Tsahkna (@Tsahkna) December 27, 2024

Η ηλεκτρική σύνδεση μέσω του EstLink 2 ανάμεσα στη Φινλανδία και την Εσθονία διακόπηκε την Τετάρτη και οι υποψίες βαρύνουν το τάνκερ Eagle S με σημαία των Νήσων Κουκ που όπως φαίνεται ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσία, σύμφωνα τη φινλανδική αστυνομία. Το πλοίο συνελήφθη και οδηγήθηκε από πλοίο της φινλανδικής ακτοφυλακής ανοικτά της Πορκάλα σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από το Ελσίνκι.

Οι φινλανδοί ερευνητές πιστεύουν ότι το Eagle S προκάλεσε τη θραύση σέρνοντας την άγκυρά του στον βυθό της Βαλτικής.

«Αποφασίσαμε να στείλουμε το ναυτικό μας κοντά στο Estlink 1 (άλλο καλώδιο στον βυθό της Βαλτικής) για να υπερασπισθούμε και να διαφυλάξουμε την ενεργειακή μας σύνδεση με την Φινλανδία», έγραψε στο Χ ο Χάνο Πεβκούρ.

The Estonian Navy is commencing the protection of the Estlink 1 sea cable with the patrol ship Raju, cooperating with the Finnish Navy and the Supreme Allied Commander Europe of NATO (SACEUR) to secure energy connections between Estonia and Finland. pic.twitter.com/YGctwT6D8z — Estonian Defence Forces | Eesti Kaitsevägi (@Kaitsevagi) December 27, 2024

«Φυσικά, η έρευνα θα διαπιστώσει όλα τα στοιχεία της βλάβης του καλωδίου Estlink 2 και καλωδίων επικοινωνιών, αλλά η αποστολή μας είναι να στείλουμε αμέσως ένα ξεκάθαρο μήνυμα για να δηλώσουμε ότι είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε τις συνδέσεις ανάμεσα στην Εσθονία και την Φινλανδία, ακόμη και με στρατιωτικά μέσα», εξηγεί ο εσθονός υπουργός Αμυνας στην ιστοσελίδα του υπουργείου τονίζοντας ότι οι εσθονικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αποτρέψουν «και με μη στρατιωτικά μέσα».

«Αν υπάρξει απειλή σε ζωτικής σημασίας υποθαλάσσια υποδομή, θα υπάρξει επίσης απάντηση», προειδοποίησε ο εσθονός υπουργός Εξωτερικών.

Ο Χάνο Πεβκούρ δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή για το θέμα με το Ελσίνκι και με τον Ανώτατο Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη.

Η Φινλανδία δέχθηκε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στην έρευνα για σαμποτάζ και τον ρόλο του τάνκερ.

Σειρά παρόμοιων περιστατικών έχει σημειωθεί στη Βαλτική μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Αφορούν θραύση ενεργειακών καλωδίων, γραμμών τηλεπικοινωνιών, αγωγών φυσικού αερίου … Η συχνότητα τους είναι τόσο μεγάλη που θεωρείται απίθανο να οφείλονται σε ατυχήματα ή δυσλειτουργία.

Το εσθονικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ERR μετέδωσε σήμερα ότι η Εσθονία απέστειλε το περιπολικό σκάφος Raju στην περιοχή από όπου διέρχεται το υποθαλάσσιο καλώδιο Estlink 1 και ότι το Ταλίν ελπίζει ότι οι νατοϊκοί σύμμαχοι θα αναπτύξουν επίσης πλοία.

«Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την στρατιωτική του παρουσία στην Βαλτική», δήλωσε εντωμεταξύ σήμερα ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.

Spoke w/ @alexstubb about the ongoing Finnish-led investigation into possible sabotage of undersea cables. I expressed my full solidarity and support. #NATO will enhance its military presence in the Baltic Sea. — Mark Rutte (@SecGenNATO) December 27, 2024

Ο Μαρκ Ρούτε είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ για «το πιθανό σαμποτάζ υποθαλάσσιων καλωδίων»: «Εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη και την υποστήριξή μου. Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την στρατιωτική του παρουσία στην Βαλτική», έγραψε ο Μαρκ Ρούτε στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ