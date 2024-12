Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Νορβηγία, σύμφωνα με το BBC.

Σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν νεκροί.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 13:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας ) στην περιοχή Hadsel στη βορειοδυτική ακτή της Νορβηγίας.

A bus with approximately 60 to 70 passengers left the E10 road in Hadsel, Norway, and ended up partially submerged in a lake called Åsvatnet. The incident resulted in deaths, this information was confirmed by local police in a… pic.twitter.com/SX1vt9s8E9