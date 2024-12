Τζιχαντιστές στη Συρία ανακάλυψαν τεράστια αποθήκη παρασκευής του ναρκωτικού Captagon, γνωστό ως «χάπι των τζιχαντιστών». Μάλιστα, ο χώρος φέρεται να διαχειριζόταν από τον αδερφό του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, η κυβέρνηση Άσαντ κέρδιζε δισεκατομμύρια δολάρια από το λαθρεμπόριο των εθιστικών αμφεταμινών Captagon, το οποί εξήγαγε κυρίως προς τις πλούσιες σε πετρέλαιο αραβικές χώρες του Κόλπου. Το ναρκωτικό χρησιμοποιείται για ψυχαγωγικούς σκοπούς και από άτομα με σωματικά απαιτητικές εργασίες για να διατηρούνται σε εγρήγορση.

Εικόνες και βίντεο από την αποθήκη που ανακαλύφθηκε κάνουν το γύρο του διαδικτύου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν επαληθευτεί.

Levant24 Gains exclusive access to a Captagon factory that belonged to the Assad regime and Hezbollah in Douma, Damascus. pic.twitter.com/OCFOlHWp6b