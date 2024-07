Σαν σήμερα, στις 13 Ιουλίου 1985, στο Στάδιο Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο, ο Πρίγκιπας Κάρολος και η Πριγκίπισσα Νταϊάνα κήρυξαν επίσημα την έναρξη του Live Aid, μιας παγκόσμιας ροκ συναυλίας που οργανώθηκε για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανακούφιση των λιμοκτονούντων Αφρικανών. Η συναυλία συνεχίστηκε στο Στάδιο JFK στη Φιλαδέλφεια (όπου η Joan Baez ξεκίνησε την εκδήλωση λέγοντας στο κοινό «αυτό είναι το δικό σας Woodstock και έχει καθυστερήσει πολύ») και σε άλλες αρένες σε όλο τον κόσμο. Η 16 ωρών συναυλία μεταδόθηκε δορυφορικά σε περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο θεατές σε 110 χώρες. Μέσω αυτής της τεχνολογικής και καλοπροαίρετης προσπάθειας, το γεγονός συγκέντρωσε περισσότερα από 150 εκατομμύρια δολάρια για την ανακούφιση από τη λιμοκτονία στην Αφρική.

Το Live Aid ήταν ιδέα του Μπομπ Γκέλντοφ (Bob Geldof), τραγουδιστή του ιρλανδικού ροκ συγκροτήματος Boomtown Rats, που ταξίδεψε το 1984 στην Αιθιοπία για να δει από κοντά τον φοβερό λιμό που είχε σκοτώσει εκατοντάδες χιλιάδες Αιθίοπες και απειλούσε εκατομμύρια ακόμη. Επιστρέφοντας στο Λονδίνο, κάλεσε τους κορυφαίους καλλιτέχνες ποπ της Βρετανίας και της Ιρλανδίας να ηχογραφήσουν ένα σινγκλ για την ενίσχυση της ανακούφισης από τον λιμό στην Αιθιοπία, το “Do They Know It’s Christmas?”, το οποίο με τη σειρά του ενέπνευσε τη δημιουργία του “We Are the World”, που γράφτηκε από τον Μάικλ Τζάκσον και τον Λάιονελ Ρίτσι.

Με την κρίση να συνεχίζεται στην Αιθιοπία και το γειτονικό Σουδάν να πλήττεται επίσης από λιμό, ο Geldof πρότεινε το Live Aid, μια φιλόδοξη παγκόσμια φιλανθρωπική συναυλία με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων και την αύξηση της ευαισθητοποίησης για την κατάσταση στην Αφρική. Η συναυλία οργανώθηκε μέσα σε μόλις 10 εβδομάδες και πραγματοποιήθηκε σαν σήμερα πριν 39 χρόνια.

Το Line Up περιλάμβανε περισσότερες από 75 εμφανίσεις, όπως οι Έλτον Τζον, Queen, Madonna, Santana, Run DMC, Sade, Sting, Bryan Adams, Beach Boys, Μικ Τζάγκερ, David Bowie, Duran Duran, U2, Who, Tom Petty, Neil Young και Eric Clapton. Η πλειονότητα αυτών των καλλιτεχνών εμφανίστηκε είτε στο Στάδιο Wembley στο Λονδίνο, όπου συγκεντρώθηκαν 70.000 άτομα, είτε στο Στάδιο JFK της Φιλαδέλφειας, όπου παρακολούθησαν 100.000 θεατές. Δεκατρείς δορυφόροι μετέδωσαν ζωντανά το γεγονός σε περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο θεατές σε 110 χώρες. Περισσότερες από 40 από αυτές τις χώρες πραγματοποίησαν τηλεμαραθώνιους για την ανακούφιση από τον λιμό στην Αφρική κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Από τις κορυφαίες εμφανίσεις ήταν αυτή του τραγουδιστή των Queen, Φρέντι Μέρκιουρι, ο οποίος πρόσφερε στο κοινό μία αξέχαστη 20λεπτη εμπειρία. Ξεκινώντας με το “Bohemian Rhapsody” και τελειώνοντας με “We Are the Champions”, οι Queen καθήλωσαν το κοινό με μια διαδρομή μέσα από τις επιτυχίες τους.

Μια άλλη στιγμή που ξεχώρισε ήταν από τον Phil Collins στη Φιλαδέλφεια, ο οποίος εμφανίστηκε πρώτα στο Γουέμπλεϊ και έπειται έπαιξε ντραμς στην επανένωση των Led Zeppelin. Ο Paul McCartney των Beatles και ο Pete Townsend των Who κράτησαν τον Bob Geldof στους ώμους τους κατά τη διάρκεια του φινάλε στο Λονδίνο.

Το Live Aid τελικά συγκέντρωσε σχεδόν 150 εκατομμύρια δολάρια για την ανακούφιση από τη λιμοκτονία στις αφρικανικές χώρες και η δημοσιότητα που δημιούργησε ενθάρρυνε τα δυτικά έθνη να διαθέσουν σιτηρά για να τερματίσουν την άμεση κρίση πείνας στην Αφρική. Ο Geldof αργότερα χρίστηκε ιππότης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ για τις προσπάθειές του.

1863: Υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος Α’ και ορίζεται ότι οι διάδοχοι του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της Αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του Ελληνικού Βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση – προσάρτηση της Επτανήσου, εφόσον θα συμφωνήσουν γι’ αυτό οι Μεγάλες Δυνάμεις και θα εκφραστεί σχετική ευχή από την Ιόνιο Βουλή.

1908: Γυναίκες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λονδίνο. Σε αυτούς συμμετέχουν 23 χώρες, 1.999 αθλητές και 36 αθλήτριες.

1930: Το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στην ιστορία του θεσμού κάνει σέντρα στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, με τον αγώνα Γαλλία – Μεξικό 4-1. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης το πρώτο γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ.

1972: Ο μπασκετμπολίστας του Ηρακλή, Αριστείδης Μούμογλου, επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην Α’ Κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει με σκορ 170-94, για να δημιουργηθεί ρεκόρ συνόλου πόντων (264).

1978: Η κομμουνιστική Αλβανία του Ενβέρ Χότζα διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις της με την Κίνα και βυθίζεται στην απομόνωση.

1977: Στις 21:34, μπλακ άουτ βυθίζει στο σκοτάδι τη Νέα Υόρκη επί 25 ώρες.

1977: Η Σομαλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Αιθιοπία.

1985: Διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφεια και το Λονδίνο το κοντσέρτο με την επωνυμία «Live Aid», που ως σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, ο Μικ Τζάγκερ, η Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Nτίλαν, ο Φρέντι Μέρκιουρι και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ. «Ψυχή» της εκδήλωσης είναι ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, Μπομπ Γκέλντοφ.988: Ο Ολυμπιακός αποκτά τον διάσημο Ούγγρο ποδοσφαιριστή, Λάγιος Ντέταρι. Ο δήμαρχος Πειραιά, Ανδρέας Ανδριανόπουλος, διοργανώνει φιέστα στην πλατεία Κοραή για την υποδοχή του.

1989: Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, Ανδρέας Παπανδρέου, παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας, Δήμητρα Λιάνη, στον ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία, μετά από ένα θυελλώδες ειδύλλιο που αναστάτωσε την εγχώρια και τη διεθνή κοινή γνώμη.

2014: Η Γερμανία κατακτά το 4ο Μουντιάλ της ιστορίας της, καθώς επικρατεί στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στη Βραζιλία με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση. Το νικητήριο γκολ πετυχαίνει ο Γκέτσε στο 113′.

Γεννήσεις

1916 – Δέσπω Διαμαντίδου, Ελληνίδα ηθοποιός

1942 – Χάρισον Φορντ, Αμερικανός ηθοποιός

1942 – Γκέρχαρντ Χετς, Γερμανός κολυμβητής

1944 – Έρνε Ρούμπικ, Ούγγρος εφευρέτης

1961 – Στέλιος Μανωλάς, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής

1973 – Μαριάντα Πιερίδη, Κύπρια τραγουδίστρια

Θάνατοι

1951 – Άρνολντ Σένμπεργκ, Αυστριακός συνθέτης

1954 – Φρίντα Κάλο, Μεξικανή ζωγράφος

1965 – Φώτης Κόντογλου, Έλληνας συγγραφέας και ζωγράφος

2000 – Στέλιος Τατασόπουλος, ένας από τους πρώτους έλληνας κινηματογραφιστές