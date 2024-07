Χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι της Βαρκελώνης που διαδήλωσαν το Σάββατο (6/7) στη Βαρκελώνη για να καταγγείλουν τον μαζικό τουρισμό και τις επιπτώσεις του στην πιο δημοφιλή πόλη της Ισπανίας, επιτέθηκαν με… νεροπίστολα στους τουρίστες που έκαναν βόλτα στην πόλη!

Οι κάτοικοι του πιο δημοφιλούς προορισμού της Ισπανίας, βιώνουν στον μέγιστο βαθμό τις επιπτώσεις του ανεξέλεγκτου τουρισμού, καθώς το κόστος στέγασης έχει ανέβει κατά 68%, ενώ έχουν αυξηθεί ανάλογα οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης και σε πολλές περιπτώσεις έχουν απορρυθμιστεί οι εργασιακές σχέσεις κατά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.

Angry mob of ‘anti-tourism’ protesters use water pistols to drench foreign visitors at restaurants in Barcelona – as thousands march on Catalan capital and call for tourists to ‘go home’ pic.twitter.com/OET7kviseE