Захищаючи життя, важливо бачити перспективу. Не просто те, як стоятимеш завтра, а як ти вистоїш у війні. Для цього потрібна достатня фінансова підтримка. Путін має гроші як зброю. І нам потрібен дієвий фінансовий щит. Друге – справедливість. Заморожені російські активи повинні працювати проти російського терору. Кремль як єдиний винуватець цієї війни повинен сплатити реально болісну ціну за неї.І третій пріоритет – це планування. Вже зараз ми маємо планувати 25-й рік. Росія знищила значну частину нашої енергетики, нашої економіки. Потрібна відбудова. Потрібна нова економічна спроможність. Сказав про це під час участі в круглому столі міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку.——Today, I addressed the World Bank’s Ministerial Roundtable Discussion on Support for Ukraine.When defending human life, it is critical to consider the perspective. Not only how you will hold on tomorrow, but also how you will withstand further in the war. For this, we need sufficient financial support. Putin has weaponized money. And we require an effective financial shield.The second issue is about justice. Frozen Russian assets must be used against Russian terror. The Kremlin, as the sole perpetrator of this war, must pay a really painful price for it.The third priority is planning. Already, we must plan for 2025. Russia has destroyed a large portion of our energy grids and economy. We need their reconstruction, which requires new economic capacity.