Τι πιστεύουν οι αστρονόμοι για το αστέρι που βάζουμε στην κορφή του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Η προσκύνηση των μάγων είναι μια από τις ωραιότερες χριστουγεννιάτικες ιστορίες, μια υπέροχη βιβλική αφήγηση που μας άφησε κληρονομιά όλα αυτά τα αστέρια με τα οποία στολίζουμε τα Χριστούγεννα.

Και το ίδιο το άστρο του δέντρου φυσικά, που κάθεται παραδοσιακά στην κορυφή του ελάτου.

Παρά το γεγονός ότι το Άστρο της Βηθλεέμ αναφέρεται μόνο από τον ευαγγελιστή Ματθαίο, κατάφερε να γίνει ένα από τα διαχρονικότερα σύμβολα των Χριστουγέννων.

Η απήχησή του ξεπέρασε κατά πολύ τον χριστιανικό κόσμο, αποτελώντας μια ιστορία που γνωρίζουν όλοι εδώ και αιώνες.

Κι όμως, για τους αστρονόμους παραμένει δυσεπίλυτος γρίφος, ένα μυστήριο που συζητείται εδώ και 2.000 χρόνια.

Τι ήταν αυτό που ενέπνευσε τον Ματθαίο να μας μιλήσει για το άστρο που έδειξε τον δρόμο στους τρεις μάγους;

Τι ήταν το Άστρο της Βηθλεέμ κατά τις Γραφές

Σύμφωνα με τον Ματθαίο, το ευαγγέλιο του οποίου είναι το μόνο από τα τέσσερα του Κανόνα που αναφέρει τους μάγους, οι φωτισμένες και εξέχουσες προσωπικότητες που αποκαλεί «μάγοι» ήρθαν από τα βάθη της Ανατολής για να προσκυνήσουν τον βασιλιά των Ιουδαίων.

Γράφει ο ευαγγελιστής (2:1-2): «Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ».

Οι Μελχιώρ, Γασπάρ και Βαλτασάρ ακολούθησαν το Άστρο της Βηθλεέμ για να φτάσουν ως την Ιερουσαλήμ. Εκεί συμβουλεύτηκαν τους κατοίκους και μετά τη συνάντησή τους με τον Ηρώδη, ο Ματθαίος βεβαιώνει (2:9) ότι «οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον».

Το αστέρι εμφανίστηκε και πάλι δηλαδή για να τους οδηγήσει κατευθείαν στη Βηθλεέμ. Και οι μάγοι «ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα» (2:10), καθώς το άστρο δεν λάθευε.

Αυτά τα λίγα μας λέει ο Ματθαίος για το φωτεινό αστέρι που είχαν οδηγό οι τρεις σοφοί στο μακρύ τους ταξίδι. Και η αλήθεια είναι πως το γεγονός προβλημάτισε από την πρώτη στιγμή τη χριστιανική εκκλησία.

Ο σπουδαίος ιεράρχης και θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αντιλαμβανόμενος προφανώς την προβληματική του Άστρου της Βηθλεέμ, το απέδωσε σε θαύμα. Θεολογικά μιλώντας, μας λέει, ήταν ένας θείος οιωνός για την αναγγελία της ενσάρκωσης του Υιού του Θεού.

Ο ιερός Χρυσόστομος φρονεί ότι δεν ήταν ένα φυσικό αστέρι, όπως θα νόμιζε κανείς, αλλά μια αόρατη, θαυμαστή λογική δύναμη («Δύναμις τις ἀόρατος εἰς ταύτην μετασχηματισθεῖσα τήν ὄψιν»).

Την ίδια μεταφυσική ερμηνεία απέδωσε και ο Ωριγένης, σημαίνουσα εκκλησιαστική μορφή των πρωτοχριστιανικών χρόνων. Το Άστρο της Βηθλεέμ στη δική του συλλογιστική δεν ήταν παρά η εκπλήρωση μιας προφητείας που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη («Αριθμοί») και συνδέεται με την έλευση του Μεσσία.

Τι υποθέτουν οι αστρονόμοι

Αν υποθέσουμε ότι το Άστρο της Βηθλεέμ δεν ήταν μια φανταστική διήγηση αλλά ένα υπαρκτό ουράνιο αντικείμενο, όπως έχει εικάσει μερίδα του κόσμου της αστρονομίας, τότε οφείλουμε να κάνουμε μερικές προκαταρκτικές παραδοχές.

Όπως μας λέει ο αστρονόμος Larry Sessions, είναι σαφές για τη σύγχρονη αστρονομία ότι το Άστρο της Βηθλεέμ συμπεριφερόταν πολύ παράξενα, «αν όντως υπήρχε», σημειώνει. Ακόμα πιο προβληματικό είναι να υποθέσει κανείς ότι ένα τέτοιο φαινόμενο έλαβε χώρα στον χειμερινό ουρανό του Δεκεμβρίου.

Οι ιστορικοί θεωρούν εξάλλου πιθανότερη τη γέννηση του Ιησού κάποια στιγμή την άνοιξη παρά τον χειμώνα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν αυτός που καθιέρωσε την 25η Δεκεμβρίου ως μέρα γεννήσεως του Ιησού, ένα εθιμοτυπικό που επικύρωσε ο Πάπας Ιούλιος Α’ το 354 μ.Χ. Οι Γραφές δεν μας δίνουν ημερομηνία γέννησης.

Για τον Art Maurer, διευθυντή του Herbert Trackman Planetarium, ακόμα και η αναφορά των μάγων ότι «εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ» μοιάζει λανθασμένη. «Οι μάγοι ήρθαν από την Περσία, κάτι που σημαίνει πως ταξίδεψαν 900 μίλια δυτικά. Δεν είδαν λοιπόν ένα αστέρι στην Ανατολή».

Όχι ότι αυτό έχει πτοήσει τους αστρονόμους, που έχουν υποθέσει πρακτικά τα πάντα, από φωτεινό μετεωρίτη ή κομήτη μέχρι και σουπερνόβα (υπερκαινοφανής αστέρας). Όλες ωστόσο οι προτάσεις έχουν τα θέματά τους.

Οι μετεωρίτες, κατά πρώτο, εμφανίζονται λαμπεροί στον ουρανό, καίγονται όμως σε χρόνο-αστραπή μέσα στη γήινη ατμόσφαιρα. Δεν θα μπορούσε να ήταν μετεωρίτης αυτός που οδήγησε τους μάγους στον Ιησού κατά το δύσκολο και μακρύ ταξίδι τους.

Ο κομήτης ήταν πάντα μια καλή αστρονομική υπόθεση. Ξέρουμε ότι ο Κομήτης του Χάλεϊ ήταν ορατός κατά το 11 π.Χ., λίγα χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού.

Το κακό με τους κομήτες είναι πως οι αρχαίοι τους θεωρούσαν κακούς οιωνούς, κι έτσι μια τέτοια πιθανότητα δεν διερευνήθηκε ποτέ στα σοβαρά εκείνα τα χρόνια.

Υπάρχει ωστόσο καταγραφή κινέζων αστρονόμων (αστρολόγων εκείνα τα χρόνια) για ένα «φωτεινό αστέρι» στον ουρανό κατά το 5 π.Χ., κάτι σαν κομήτης, που μπορεί να εξηγεί ίσως το Άστρο της Βηθλεέμ.

Όσο για την υπόθεση του σουπερνόβα, αυτό θα ήταν σίγουρα ένα ουράνιο θέαμα που θα τραβούσε την προσοχή, δεν έχουμε ωστόσο ιστορικές μαρτυρίες πως συνέβη κάτι τέτοιο εκείνη την περίοδο.

Μας μένει μόνο μία θεωρία: να ήταν κάποιος πλανήτης. Τον Δία έχουν υποδείξει πολλοί αστρονόμοι στο διάβα των αιώνων, ο οποίος σε εκείνη την ιστορική φάση ήταν σε παλίνδρομη τροχιά, κάτι που σημαίνει πως στον νυχτερινό γήινο ουρανό θα εμφανιζόταν να ταξιδεύει προς τα ανατολικά.

Ο Δίας ήταν πάντα ένα από τα καλύτερα αστρονομικά στοιχήματα για το Άστρο της Βηθλεέμ. Μόνος του όμως δεν φτάνει...

Τι έγινε στις 21 Δεκεμβρίου 2020

Πολύ πρόσφατα, στις 21 Δεκεμβρίου, ένα αστρονομικό φαινόμενο έκανε πολλούς να θυμηθούν ξανά το Άστρο της Βηθλεέμ. Κάποιοι μάλιστα το ανέφεραν ρητά.

Οι δύο μεγαλύτεροι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, ο Δίας και ο Κρόνος, ήρθαν πολύ κοντά, σε ένα ουράνιο φαινόμενο που ονομάζεται σύνοδος. Η απόστασή τους ήταν τόσο κοντινή που έμοιαζαν με ένα μεγάλο αστέρι.

Ήταν αυτό το Άστρο της Βηθλεέμ που οδήγησε τους μάγους στον νεογέννητο Ιησού; Είδαν δηλαδή κάτι αντίστοιχο οι τρεις σοφοί πριν από 2.000 χρόνια; Κάποιοι αστρονόμοι απάντησαν καταφατικά.

Η Σύνοδος λαμβάνει χώρα κάθε 20 χρόνια. Ξέρουμε ότι ο παράξενος χορός τους στον ουρανό συνέβη κατά το 7 π.Χ. Κάποιοι μάλιστα αστρονόμοι των αρχαίων χρόνων ονόμασαν το φαινόμενο της συνόδου «Αστέρι των Χριστουγέννων», έτσι πεπεισμένοι καθώς ήταν πως αυτό είχαν δει οι τρεις μάγοι.

Jupiter and Saturn appear a tenth of a degree apart in this image taken near Chapel Hill, NC during an astronomical event known as a “Great Conjunction.” See more images from tonight and previous nights #TheGreatConjuction ➡️ https://t.co/hBTFS69AUy pic.twitter.com/Z52IjG9LSt

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) December 22, 2020