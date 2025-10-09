Με μία θερμή υποδοχή, υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού αερομεταφορά SKY express καλωσόρισαν το 15ο Airbus και 29ο αεροσκάφος συνολικά – ένα υπερσύγχρονο Airbus Α320neo, απευθείας από το εργοστάσιο παραγωγής της Airbus στην Τουλούζη. Η άφιξη του σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και επιβεβαιώνει τη στρατηγική της επιλογή να επενδύει σταθερά σε αεροσκάφη προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας.

Με την προσθήκη του Airbus A320neo, η SKY express παραμένει η μοναδική αεροπορική με τον νεότερο στόλο αεροσκαφών στην Ελλάδα, με μέσο όρο ηλικίας μόλις 3,8 έτη για τα Airbus neo. Η επένδυση σε έναν σύγχρονο και αξιόπιστο στόλο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οράματος της εταιρείας για συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών της, με επίκεντρο πάντα τον επιβάτη.

Tο νέο αεροσκάφος διαθέτει άνετα, δερμάτινα καθίσματα, ενσωματωμένες θύρες USB, 50% μικρότερο αποτύπωμα θορύβου και κινητήρες τελευταίας τεχνολογίας CFM LEAP-1A, οι οποίοι προσφέρουν 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και 20% χαμηλότερες εκπομπές CO2 σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εταιρεία πρόσφατα ανακοίνωσε και την ένταξη έξι (6) νέων διεθνών προορισμών στο δίκτυό της, στο πλαίσιο της στρατηγικής της εξωστρέφειας και διεθνούς ανάπτυξης, φτάνοντας συνολικά τους 27 διεθνείς προορισμούς. Παράλληλα, παραμένει η μοναδική ελληνική αεροπορική εταιρεία, που καλύπτει το μεγαλύτερο δίκτυο 33 προορισμών εντός Ελλάδας.

Ο κ. Γιώργος Λιούμπης, General Manager της SKY express δήλωσε: “Η παραλαβή του νέου Airbus A320neo αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη διαρκή μας πορεία εξέλιξης. Για εμάς, κάθε νέο αεροσκάφος είναι κάτι περισσότερο από μια επένδυση, είναι μια δέσμευση προς τον επιβάτη και το περιβάλλον. Η SKY express είναι μια εταιρεία που δεν συμβιβάζεται. Εξελισσόμαστε με συνέπεια, επενδύουμε στα καλύτερα και προχωρούμε πάντα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον».