Αν είστε από εκείνους που ξεκινούν τη μέρα τους με ένα ζεστό τσάι ή καφέ από τον βραστήρα του ξενοδοχείου, ίσως ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε. Αν και φαίνεται σαν μια αθώα και πρακτική επιλογή, ο βραστήρας μπορεί να κρύβει πολύ βρόμικα μυστικά!

Τα τελευταία χρόνια, πλήθος ταξιδιωτών έχουν μοιραστεί σοκαριστικές ιστορίες για το πώς χρησιμοποιούνται αυτοί οι κοινόχρηστοι βραστήρες –όχι μόνο για ροφήματα, αλλά και για βράσιμο ρυζιού, καθαρισμό ρούχων, ακόμη και… εσωρούχων. Και το χειρότερο; Οι καθαρισμοί ανάμεσα στους επισκέπτες είναι συχνά επιφανειακοί, αφήνοντας πίσω υπολείμματα και πιθανούς κινδύνους για την υγεία.

Όπως αναφέρει το Travel + Leisure, κάθε τόσο, ο διαδικτυακός κόσμος γεμίζει με διάφορες ιστορίες για τους βραστήρες των ξενοδοχείων. Μία από αυτές αναζωπυρώθηκε το 2020, όταν ένας χρήστης του Reddit ανάρτησε στο Life Pro Tips μια προειδοποίηση που έγινε γρήγορα viral.

«Ο αδερφός μου δουλεύει σε ένα ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ και γυρνάει στο σπίτι με τις πιο τρελές ιστορίες. Μου είπε ότι οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον βραστήρα σχεδόν αποκλειστικά για σκοπούς άλλους από την παρασκευή τσαγιού», έγραψε. «Ο βραστήρας χρησιμοποιείται συχνά για να μαγειρεύουν ρύζι, να ζεσταίνουν μικρές πετσέτες και να καθαρίζουν/πλένουν εσώρουχα. Πολλά ξενοδοχεία δεν περιμένουν από τους επισκέπτες να κάνουν κάτι τέτοιο (και δεν γνωρίζουν αυτή τη συμπεριφορά) και δεν καθαρίζουν «σε βάθος» τους βραστήρες. Για την προσωπική σας υγιεινή, αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τους βραστήρες στα δωμάτια των ξενοδοχείων».

Άλλοι συμφώνησαν για να επιβεβαιώσουν αυτή την ανησυχητική τάση.

«Ταξιδεύω για δουλειά και η εταιρεία μας βάζει πάντα σε δωμάτια 2 αστέρων. Λοιπόν, στο πρώτο ταξίδι που έκανα, έφτιαξα καφέ και συνάντησα τον ταξιδιωτικό μου σύντροφο. Μου είπαν ότι θα πήγαιναν να πάρουν καφέ και εγώ απάντησα: «Είμαι εντάξει, έφτιαξα καφέ στο δωμάτιό μου», σχολίασε ένας χρήστης. «Η έκφραση στο πρόσωπό του ήταν αξέχαστη. Τότε μου είπε για το κόλπο με τα εσώρουχα που χρησιμοποιούν μερικοί από τους συναδέλφους μου. Το θέμα είναι ότι ταξιδεύουμε πολύ και πηγαίνουμε στα ίδια μέρη, οπότε μένουμε στο ίδιο ξενοδοχείο και μας κρατούν τα ίδια δωμάτια. Ποτέ ξανά».

Ένας άλλος χρήστης ισχυρίστηκε ότι είχε εργαστεί στη συντήρηση ενός «πολυτελούς» ξενοδοχείου, μαζί με τη σύντροφό του που εργαζόταν στην υπηρεσία καθαριότητας. «Μου είπε και μερικές αρκετά τρελές ιστορίες για τους βραστήρες. Η πιο αηδιαστική ήταν ένα ζευγάρι μποξεράκια μέσα στο βραστό νερό», έγραψε. Ένας άλλος σημείωσε: «Γενικά, να περιμένετε ότι οτιδήποτε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου έχει χρησιμοποιηθεί για πράγματα που δεν μπορείτε και πιθανώς δεν θέλετε να φανταστείτε».

Αν και όλα αυτά σίγουρα μπορούν να προκαλέσουν ρίγη στους ταξιδιώτες παντού, ορισμένοι στην ενότητα των σχολίων πρότειναν μερικές χρήσιμες λύσεις.

Φυσικά, η ασφαλέστερη επιλογή μπορεί να είναι να αποφύγετε εντελώς τη χρήση του βραστήρα και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία πλυντηρίου του ξενοδοχείου. Μπορεί να κοστίσει επιπλέον χρήματα, αλλά εξασφαλίζει ότι τόσο τα ρούχα σας όσο και ο πρωινός σας καφές θα παραμείνουν πραγματικά καθαρά.