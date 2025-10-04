Η αλήθεια είναι πως το Στρασβούργο το έχουμε συνδέσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς αποτελεί την επίσημη έδρα του – το αποκαλούν και «συμπρωτεύουσα» -, ενώ εδώ διεξάγονται δώδεκα φορές τον χρόνο σύνοδοι της Ολομέλειας του Ε.Κ. Ωστόσο, η γαλλική πόλη έχει και μία άλλη, γοητευτική και πανέμορφη πλευρά.

Το Στρασβούργο είναι χτισμένο στη δυτική όχθη του Ρήνου και αποτελεί την πρωτεύουσα της επαρχίας της Αλσατίας. Το ιστορικό του κέντρο ονομάζεται και «Μικρή Γαλλία» ή «Υδάτινη συνοικία», ενώ έχει ανακηρυχθεί χώρος Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. Τα ξύλινα σπίτια με τις επικλινείς στέγες, τα γραφικά κανάλια, τα παραδοσιακά αλσατικά ταβερνάκια (winstubs) και η ιδιαίτερη κουζίνα του είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσουν.

Πέρα από το απίστευτα αυτό εντυπωσιακό σκηνικό – αν ψάχνετε, πάντως, από τώρα έναν προορισμό στο εξωτερικό για τα Χριστούγεννα, να βάλετε οπωσδήποτε στη λίστα το Στρασβούργο, είναι απλώς παραμυθένιο – έχει και άλλα ενδιαφέροντα σημεία για να επισκεφτείτε. Ανάμεσά τους το παλάτι Rohan που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα και στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Διακόσμησης και των Καλών Τεχνών.

Στον καθεδρικό Notre Dame θα δείτε από κοντά το αστρονομικό ρολόι με τα ξύλινα γλυπτά που παρελαύνουν στις 12.30. Αν αντέχετε και είναι καλός και ο καιρός, ανεβείτε τα 332 σκαλοπάτια του για να θαυμάσετε την άπλετη θέα που προσφέρει. Θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό.

Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε και τη Γερμανική Συνοικία με την Πλατεία της Δημοκρατίας, με μεγαλοπρεπή μνημεία που ανεγέρθηκαν κατά τη γερμανική περίοδο μεταξύ 1871 και 1918. Η συνοικία αυτή είναι γνωστή ως «η νέα πόλη», ενώ στο κέντρο της πλατείας ξεχωρίζει το μνημείο πολέμου, έργο του γλύπτη Drivier, από το 1936, το οποίο απεικονίζει μια μητέρα με δύο γιους, εκ των οποίων ο ένας σκοτώθηκε για τη Γαλλία και ο άλλος για τη Γερμανία.

Κι εννοείται πως δεν γίνεται να ταξιδέψετε στο Στρασβούργο και να μην επισκεφτείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι ανοιχτό στους επισκέπτες έξι ημέρες την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με τις επισκέψεις να είναι πάντα δωρεάν. Εδώ, μπορείτε να δείτε από κοντά την αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Παρλαμεντάριουμ Simone Veil και διάφορες εκθέσεις, ενώ αν βρεθείτε στην πόλη όταν συνεδριάζει η Ολομέλεια του Ε.Κ., μπορείτε να την παρακολουθήσετε από τα θεωρεία των επισκεπτών. Στο Στρασβούργο εδρεύουν, επίσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Δείτε τις φωτογραφίες