Είναι από αυτά τα χωριά που δεν τα πιάνει το μάτι σου, ενώ θα λέγαμε πως βρίσκεται στη σκιά των άλλων δημοφιλών οικισμών της ορεινής Αρκαδίας. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα μέρος που αξίζει να ανακαλύψεις και να διαπιστώσεις από κοντά γιατί όλοι όσοι το επισκέπτονται, κάνουν λόγο για μια ευχάριστη έκπληξη.

Ο λόγος για τον Βλόγγο, το μικρό όμορφο χωριό που στέκει φωλιασμένο στην προτελευταία κορυφή του όρους Εχτίχοβα, σε υψόμετρο που ξεπερνά τα χίλια μέτρα. Πρόκειται, μάλιστα, για ένα από τα πιο ορεινά χωριά της Ελλάδας. Ο Βλόγγος απέχει 9 χιλιόμετρα από τη Δημητσάνα, 44 από τη Βυτίνα και 6 από τη Ζάτουνα.

Του έχουν αποδώσει τον χαρακτηρισμό «μπαλκόνι της κεντρικής Πελοποννήσου», εξαιτίας της ανεμπόδιστης θέας που έχει προς το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης, τον Ταΰγετο, το Λυκαίο όρος και τη Μίνθη. Μάλιστα, όταν η ατμόσφαιρα είναι καθαρή, μπορεί κανείς να απολαύσει ολόκληρη την κοιλάδα του Αλφειού, ακόμα και το Ιόνιο πέλαγος.

Ο Βλόγγος έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός και η πρώτη έγγραφη αναφορά σε αυτόν εντοπίζεται στα 1732, σε Κώδικα της Μονής Φιλοσόφου. Η κεντρική εκκλησία του χωριού χρονολογείται από το 1815 ενώ και τα περισσότερα σπίτια τοποθετούνται χρονικά στον 19ο αιώνα ή και παλαιότερα και φτιάχτηκαν από λαγκαδινούς μαστόρους.

Δείτε τις φωτογραφίες