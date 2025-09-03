Το φθινόπωρο είναι εδώ και οι αποδράσεις στα ελληνικά χωριά είναι η ιδανική επιλογή για την εποχή αυτή. Η Αρκαδία είναι από τις top επιλογές, κυρίως τα χωριά του Μαίναλου. Ωστόσο και ο Πάρνωνας έχει εξίσου όμορφα χωριά που αξίζει να τα ανακαλύψεις.

Ένα από αυτά είναι και ο Πραστός, στο οποίο νομίζεις πως ο χρόνος έχει σταματήσει. Οι ρυθμοί ράθυμοι και νωχελικοί, τα μεσαιωνικά κτίσματα μάρτυρες του παρελθόντος και μια μυστηριακή αύρα που καλύπτει το χωριό, γοητεύουν τους πάντες. Ο Πραστός απέχει 21 χλμ. από τον Άγιο Ανδρέα και μπορεί η διαδρομή για να φτάσει κανείς εδώ να είναι σχετικά δύσκολη, σίγουρα αποτελεί μία από τις εκπλήξεις της Κυνουρίας.

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα αποτελούσε την πρωτεύουσα της Τσακωνιάς, με την παραδοσιακή τσακώνικη διάλεκτο να ομιλείται ακόμη και σήμερα από κάποιους κατοίκους του. Το χωριό κατά τον 18ο και 19ο αιώνα κατάφερε να αποκτήσει μεγάλο πλούτο και δύναμη -τότε που οι έμποροι πλούτιζαν στην Κωνσταντινούπολη, την Ύδρα και τις Σπέτσες και έχτιζαν τα εντυπωσιακά αρχοντικά και πυργόσπιτά τους στον Πραστό, τα οποία σώζονται μέχρι και σήμερα-, ενώ πολλοί από τους εμπόρους του Πραστού ήταν και μέλη της Φιλικής Εταιρείας.

Τα παλιά αρχοντικά του χωριού διακρίνονται για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους, με πιο σημαντικά όλων εκείνο του Σαραντάρη που χρονολογείται από το 1722, του Καραμάνου από το 1788, του Καλημέρη, του Μερίκα κ.α. Άλλα αξιόλογα σημεία στο χωριό αποτελούν τα υπολείμματα των βυζαντινών ναών των Ταξιαρχών, του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας -αλλοτινής μητρόπολης του Πραστού. Σε κοντινή απόσταση από το χωριό, για τους λάτρεις της φύσης και όχι μόνο, συναντάται και το φαράγγι της Μαζιάς, όπου κανείς μπορεί να παρατηρήσει από κοντά παραδοσιακούς νερόμυλους και νεροτριβές.

