Οι Βρετανοί λατρεύουν τις παμπ. Αποτελούν μέρος της κουλτούρας και της καθημερινότητάς τους. Υπάρχει, ωστόσο, μία παμπ στην οποία δεν μπορούν να εισέλθουν. Ούτε οι ίδιοι, αλλά και ούτε οι επισκέπτες της βρετανικής πρωτεύουσας.

Πρόκειται για την πιο exclusive παμπ σε όλο τον κόσμο η οποία φιλοξενείται σε ένα φρούριο 900 ετών -από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια στο Λονδίνο.

Ο 900 ετών Πύργος του Λονδίνου –ένα από τα πιο στοιχειωμένα κτίρια στην πόλη– είναι το πιο δημοφιλές ιστορικό αξιοθέατο του Ηνωμένου Βασιλείου, με περισσότερους από 3 εκατομμύρια επισκέπτες να εισέρχονται στις πύλες του για να εξερευνήσουν τους αρχαίους διαδρόμους του, να δουν τα βασιλικά κοσμήματα του Στέμματος και να συναντήσουν τα θρυλικά κοράκια και τους ξεχωριστά ντυμένους φρουρούς «Beefeater» Yeoman Warder.

Υπάρχει όμως ένα μυστικό που δεν μπορούν να δουν –η πιο exclusive παμπ του Λονδίνου.

Μια παμπ διαφορετική από τις υπόλοιπες του Λονδίνου

Με την πρώτη ματιά, το The Keys μοιάζει με οποιαδήποτε άλλη πολυαγαπημένη παμπ του Ηνωμένου Βασιλείου, με δερμάτινα καθίσματα, ορθογώνια ξύλινα τραπέζια και ένα περίτεχνα διακοσμημένο χαλί.

Όμως, σύμφωνα με το CNN Travel, η διακόσμησή της διαθέτει μοναδικά βασιλικά χαρακτηριστικά, όπως ένα τελετουργικό τσεκούρι του 16ου αιώνα και ντουλάπια με στολές Yeoman Warder.

Η παμπ διευθύνεται από τους 35 υπηρετούντες Yeomen Warders του Πύργου, οι οποίοι πήραν το παρατσούκλι «Beefeater» από την ημερήσια μερίδα κρέατος που παραδοσιακά τους έδιναν.

Από το 1485, οι Yeoman Warders (πλήρης τίτλος «Yeomen Warder of Her Majesty’s Royal Palace and Fortress the Tower of London, and Member of the Sovereign’s Body Guard of the Yeoman Guard Extraordinary») ζουν στον Πύργο.

Όλοι οι πρώην στρατιωτικοί, πρέπει να έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον 22 χρόνια, να έχουν κερδίσει το μετάλλιο καλής συμπεριφοράς και μακροχρόνιας υπηρεσίας και να είναι μεταξύ 40-55 ετών όταν υποβάλλουν αίτηση. Μόνο οι ίδιοι και οι προσκεκλημένοι τους επιτρέπεται να εισέρχονται σε αυτή.

Με καταλύματα για τους μόνιμους Beefeaters και τις οικογένειές τους, ένα ιατρείο και ένα παρεκκλήσι, ο Πύργος μπορεί να μοιάζει με χωριό για όσους ζουν εκεί.

Και όπως κάθε περήφανο χωριό, η παμπ αποτελεί σημαντικό μέρος της κοινότητας -ένα μέρος όπου μπορούν να πάνε για να γιορτάσουν ειδικές περιστάσεις ή να χαλαρώσουν μετά από μια κουραστική μέρα.

Η παμπ σερβίρει διάφορα ποτά, όπως ένα «Beefeater bitter» και μπύρες «Yeoman 1485» (το 1485 αναφέρεται στο έτος ίδρυσης των Beefeaters). Διαθέτει επίσης άφθονες ποσότητες Beefeater Gin, ενώ επιβάλλει έναν αυστηρό επίσημο κώδικα ένδυσης.