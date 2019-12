Ο Ελον Μασκ υποσχέθηκε πως το τούνελ στο Λας Βέγκας θα λειτουργεί το 2020

Ο Έλον Μασκ, ιδρυτής της εταιρίας Boring Company, δήλωσε σε tweet ότι ελπίζει η σήραγγα μεταφοράς οχημάτων στο Λας Βέγκας να είναι πλήρως λειτουργική το 2020.

«Η Boring Co ολοκληρώνει την πρώτη σήραγγα που θα ανοίξει για το κοινό στο Vegas, από το Συνεδριακό Κέντρο στο Στριπ (κέντρο του Λας Βέγκας) και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε άλλα έργα», είπε αργά την Παρασκευή, απαντώντας σε ερώτηση άλλου χρήστη σχετικά με τις σήραγγες της εταιρείας.

Ο Μασκ, που ηγείται επίσης της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla Inc και της εταιρείας πυραύλων SpaceX, επιδιώκει να φέρει επανάσταση στις μεταφορές, πακετάροντας τους επιβάτες σε ειδικές κλωβούς που κινούνται σε γιγαντιαίους, υπόγειους σωλήνες κενού αέρος – γνωστού ως hyperloop.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε το Project Tunnel Test, που βρίσκεται στο Χόθορν της Καλιφόρνιας, ενώ άλλα έργα σε εξέλιξη περιλαμβάνουν το Chicago Express Loop και το Loop της Ανατολικής Ακτής από την Γουάσινγκτον στη Βαλτιμόρη.

Τον Απρίλιο, το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ εξέδωσε ένα πρώτο σχέδιο περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη σήραγγα Ουάσιγκτον- Βαλτιμόρη, κάνοντας το πρώτο βήμα για τις απαραίτητες κυβερνητικές εγκρίσεις.

Τον Ιούλιο, η Boring Co προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 117 εκατ. δολαρίων που εισέφεραν 20 ανώνυμους επενδυτές που ανταποκρίθηκαν στην προσφορά του να πουλήσει μετοχές του ύψους 120 εκατ. δολαρίων.

Δείτε παρακάτω το βιντεο των δοκιμών που ανέβασε ο Μασκ:

