«Δεν είμαι ρομπότ»: Αμέτρητες φορές έχουμε πατήσει κλικ σε αυτή τη φράση κατά τη διάρκεια της πλοήγησής μας στο διαδίκτυο. Αυτό το κλικ δεν είναι τόσο απλό και αθώο όπως νομίζουμε.

Όλα αυτά είναι μορφές του λεγόμενου CAPTCHA, που σημαίνει Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. Αλλά ο λόγος ύπαρξης του εν λόγω εργαλείου δεν είναι τόσο απλός.

Όπως εξηγεί ο Νάσος Βασιλάκος, πρόεδρος Internet Now!, μιλώντας στο Live News, «δεν κλικάρεις αυτό που νομίζεις. Κάθε κλικ είναι συναίνεση για διερεύνηση ιστορικού: σε ποιες ιστοσελίδες ήσουν, ποιο mail έχεις».

Το μεγάλο πρόβλημα είναι στις ιστοσελίδες που έχουν να κάνουν με τζόγο, με πορνογραφικό περιεχόμενο και γενικά μη αξιόπιστους ιστότοπους.

Ερωτηθείς γιατί υπάρχει αυτό το «σύστημα ελέγχου», εξηγεί ότι «υπάρχουν αυτόματα συστήματα από χάκερ που πχ κάνουν συλλογικές εγγραφές για να κερδίσουν έναν διαγωνισμό».

«Το όνομά μου μόνο και το κινητό μου δεν θεωρούνται προσωπικό δεδομένο χωρίς το επώνυμο» επισημαίνει ο κ. Βασιλάκος, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία μας για προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Ο πρόεδρος του Internet Now! συστήνει να ενεργοποιήσουμε φραγή στα πενταψήφια.