Η Samsung Electronics Hellas παρουσιάζει τη νέα digital καμπάνια με τίτλο «My Life My Style». Στην καμπάνια πρωταγωνιστούν τέσσερα πρόσωπα από τον χώρο της τέχνης, της εσωτερικής διακόσμησης, της δημιουργίας περιεχομένου και των αποδράσεων στη φύση, αλλά και τέσσερα διαφορετικά lifestyle προϊόντα της Samsung. Επιστρατεύοντας τις δικές τους ιστορίες, οι πρωταγωνιστές ταυτίζονται με ένα από τα ξεχωριστά μοντέλα Lifestyle TV της Samsung, παρακολουθώντας στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Η illustration artist, Αντωνία Ηρωίδου, εμπνέει το κοινό με τα digital art έργα της, που συνδυάζουν τη ζωγραφική με την τεχνολογία και αντλούν έμπνευση από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Η lifestyle τηλεόραση The Frame, αλλά και η δημιουργική προσωπικότητα της Αντωνίας, αποδεικνύουν πως, όταν η τεχνολογία συναντά την τέχνη, διευρύνονται οι ορίζοντες καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης. Σύμφωνα με την Αντωνία, η τεχνολογία επιτρέπει, πλέον, στους καλλιτέχνες να εκφράζονται με πληθώρα διαφορετικών τρόπων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Samsung επιδιώκει να δημιουργεί προϊόντα, τα οποία μπορούν να διευκολύνουν την καθημερινή ζωή όσων τα επιλέγουν.

Η αρχιτέκτονας και interior designer, Δωρμήνα Εξάρχου, επιλέγει την ιδιαίτερης αισθητικής τηλεόραση The Serif και μέσα από την εκπληκτική ποιότητα εικόνας της QLED οθόνης της, παρακολουθεί στιγμές της καθημερινότητάς της. Η αισθητική και η διαρρύθμιση των χώρων αποτελεί για εκείνη αναπόσπαστο μέρος της ζωής της. Ένα χαρακτηριστικό που μοιράζεται με την τηλεόραση The Serif της Samsung, η οποία χάρη στον ευέλικτο σχεδιασμό της προσαρμόζεται αρμονικά σε κάθε χώρο και τρόπο ζωής.

Με τη Samsung The Sero, μπορεί κανείς να δει τα πράγματα… αλλιώς, αφού περιστρέφεται και προσαρμόζεται στο περιεχόμενο προβολής, με κάθετο προσανατολισμό για προβολή περιερχομένου από smartphone και οριζόντιο, για παρακολούθηση ταινιών και τηλεόρασης. Στο ίδιο μοτίβο κινείται και η ζωή του Στέφανου Bούρου, κειμενογράφου, content creator, και ατόμου με αναπηρία που μέσα από την πλατφόρμα του TikTok εκφράζει την αυθεντικότητα της προσωπικότητάς του. Με χιούμορ και αισιόδοξη ματιά για τη ζωή, παρακολουθεί στιγμές από την ημέρα του μέσα από την εντυπωσιακή QLED οθόνη της The Sero, αξιοποιώντας τη δυνατότητα μεταφοράς περιεχομένου απευθείας από το Samsung Galaxy S23 Ultra στη The Sero, στο έπακρο.

Στη νέα καμπάνια της Samsung πρωταγωνιστούν, επίσης, οι περιπετειώδεις ταξιδιώτες που βρίσκονται πίσω από το Instagram account Melina and Markos. Η Μαρία και ο Χρήστος, με συνοδοιπόρους τους δύο τετράποδους φίλους τους, τη Μελίνα και το Μάρκο, έκαναν ένα διαφορετικό ταξίδι αναδρομής στις αγαπημένες στιγμές της ημέρας τους, παρέα με τον φορητό projector της Samsung, The Freestyle 2nd Gen. Για εκείνους, η ζωή στη φύση σημαίνει ελευθερία, την ίδια ελευθερία που προσφέρει o νέος smart προβολέας The Freestyle 2nd Gen χάρη στη φορητότητα, την ευελιξία και τη δυνατότητα προβολής σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

Οι πέντε πρωταγωνιστές της νέας digital καμπάνιας της Samsung εμπνέονται από τις ξεχωριστές, δυνατότητες των Lifestyle TVs της εταιρείας, που επαναπροσδιορίζουν την έννοια της τηλεόρασης στο σπίτι, αλλά και έξω από αυτό. Μοιράζονται όλα όσα κάνουν την ημέρα τους ξεχωριστή, αποδεικνύοντας πως η τεχνολογία δεν είναι μόνο αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητά μας. Είναι τρόπος ζωής.