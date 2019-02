Η πρώτη εικόνα από τα συντρίμμια του αεροπλάνου που μετέφερε τον Εμιλιάνο Σάλα

Οι αρμόδιες αρχές που πραγματοποιούν τις έρευνες για το αεροπλάνο που κατέπεσε και μεταξύ άλλων μετέφερε και τον ποδοσφαιριστή της Ναντ, Εμιλιάνο Σάλα, ανακοίνωσαν ότι την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου βρέθηκε μία σορός στα συντρίμμια του βυθισμένου αεροπλάνου.

Λίγες ώρες μετά το Sky News μετέδωσε τις πρώτες εικόνες των συντριμμιών του βυθισμένου αεροσκάφους.

Η βρετανική Υπηρεσία Ερευνών Αεροπορικών Ατυχημάτων δήλωσε ότι εντόπισε την σορό χρησιμοποιώντας μια υποβρύχια κάμερα και ότι «εξετάζει τώρα τα επόμενα βήματα, σε συνεννόηση με τις οικογένειες του πιλότου και επιβάτη, και την αστυνομία».

Παράλληλα, δόθηκε στην δημοσιότητα η πρώτη υποβρύχια φωτογραφία του μοιραίου μονοκινητήριου αεροπλάνου.

BREAKING: Investigators say a body can be seen in the wreckage of the plane which was carrying Cardiff City footballer Emiliano Sala, as they release underwater footage.

— Sky News (@SkyNews) 4 Φεβρουαρίου 2019