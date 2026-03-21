Η Μπάγερν Μονάχου συνέτριψε με 4-0 την Ουνιόν Βερολίνου στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Bundesliga και έκανε ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Οι Βαυαροί είχαν από την αρχή του αγώνα την πρωτοβουλία των κινήσεων και έψαχναν τον τρόπο για να ανοίξουν την πολυπρόσωπη άμυνα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι κρατούσαν το 0-0 μέχρι το 43ο λεπτό.

Σε εκείνο το σημείο, όμως, ο Ολίσε τα έκανε όλα σωστά μετά τη βαθιά μπαλιά του Γκορέτσκα και με ωραίο πλασέ βρήκε δίχτυα για το 1-0. Σκορ που άλλαξε αμέσως καθώς στο 45′ ο Γκνάμπρι με τελείωμα εντός περιοχής έγραψε το 2-0.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 49′, ο Κέιν σκόραρε για το 3-0 και το τελικό 4-0 γράφτηκε στο 67′ από τον Γκνάμπρι, ο οποίος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ.

Έτσι, η Μπάγερν Μονάχου πήγε στους 70 βαθμούς και είναι στο +12 από τη Ντόρτμουντ, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.