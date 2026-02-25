Η ώρα για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στη δράση δεν αργεί, με τον Εργκίν Αταμάν να τονίζει ότι ο Γάλλος σέντερ είναι έτοιμος να αγωνιστεί, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη (26/2) την Παρί στη Euroleague και ο Τούρκος προπονητής έκανε δηλώσεις, στις οποίες αναφέρθηκε τόσο στο παιχνίδι όσο και στον Λεσόρ.

«Η Παρί είναι πολύ διαφορετική ομάδα από αυτές που παίξαμε στο Κύπελλο και στα προηγούμενα ματς της EuroLeague. Θα είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς να εστιάσουμε στην άμυνα στο τρανζίσιον και να μην κάνουμε λάθη στην επίθεση, να μοιράσουμε την μπάλα», είπε αρχικά ο Αταμάν και συνέχισε.

«Το μομέντουμ άλλαξε στο ξεκίνημα του Κυπέλλου, γιατί όλοι κατάλαβαν ότι έφτασε ο πρώτος στόχος της σεζόν και τώρα είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της EuroLeague. Όλοι πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σε όλα τα παιχνίδια. Τώρα υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια στη EuroLeague. Ο επόμενος στόχος είναι να φτάσουμε στα playoff, να διεκδικήσουμε την παρουσία μας στο Final Four, να προκριθούμε στον τελικό και να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε τον τίτλο.

Για να τα πετύχουμε όλα αυτά, πρέπει όλοι να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Στο Κύπελλο δώσαμε τρία παιχνίδια, όμως τώρα κάθε αγώνας στη EuroLeague είναι σαν τελικός, έχει την ίδια βαρύτητα. Μπορείς να βρεθείς στην πρώτη τετράδα, αλλά μπορεί και να μείνεις εκτός playoff. Κάθε παιχνίδι είναι καθοριστικό για εμάς. Είμαι βέβαιος ότι όλα τα παιδιά έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Στη συνέχεια, ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για τον Λεσόρ, λέγοντας: «Ο Ματίας είναι έτοιμος να παίξει, αλλά έχει τιμωρία ενός παιχνιδιού και περιμένουμε την επανέναρξη μετά τις εθνικές ομάδες. Ελπίζω να ξεκινήσει να παίζει κανονικά παιχνίδια με την ομάδα και να κάνει κανονικές προπονήσεις».

Σχετικά με τον Χέιζ-Ντέιβις, ο Αταμάν είπε πως «είναι έμπειρος παίκτης, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει την στρατηγική. Για να είναι 100% χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι εντελώς έτοιμος», για να αναφερθεί στο τέλος και στο μέλλον του Ομέρ Γιούρτσεβεν.

«Ο Ομέρ τώρα είναι στην εθνική Τουρκίας. Αύριο δεν θα τον χρησιμοποιήσουμε. Θα δούμε. Το κλαμπ θα αποφασίσει. Δεν είμαστε σίγουροι για την κατάσταση του Ματίας. Ο Ματίας θα έρθει να παίξει, αλλά δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω. Πιθανότατα θα μείνει σε εμάς μέχρι το τέλος της σεζόν, για ασφάλεια, επειδή έχουμε μεγάλους στόχους.

Μετά αν ο Ματίας δεν επιστρέψει στο 100% και έχουμε κάποιο πρόβλημα με τους δύο σέντερ, θα είμαστε χωρίς παίκτες. Πρέπει να σκεφτούμε την κατάσταση του Ματίας. Δεν ξέρω αν ο Ματίας είναι εντάξει, ίσως είναι εδώ για ασφάλεια, θα αποφασίσουμε στις επόμενες 2-3 μέρες».