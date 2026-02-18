Ο Χρήστος Ζαφείρης εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον πρώτο αγώνα κόντρα στη Θέλτα για τα νοκ άουτ του UEFA Europa League 2025 – 2026.

Ο διεθνής χαφ του ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που έκανε δηλώσεις πριν τον αγώνα του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Θέλτα. Ο Ζαφείρης τόνισε ότι «έχει διαφορά το στυλ παιχνιδιού μεταξύ των δύο ομάδων. Προσαρμόζομαι όλο και περισσότερο και μπαίνω στην ομάδα. Έχω πάρει χρόνο συμμετοχής σε παιχνίδια και σε κάθε προπόνηση ή αγώνα νιώθω ότι μαθαίνω τι ζητάει από εμένα ο προπονητής και τι θέλουν οι συμπαίκτες μου».

Ο 22χρονος διεθνής μέσος στάθηκε και στην κατάμεστη Τούμπα (καθώς αναμένεται γεμάτο το γήπεδο): «Κάθε παιχνίδι που παίζουμε στην Τούμπα ο κόσμος μας δίνει ώθηση, ενέργεια, αυτοπεποίθηση για να παίρνουμε τη νίκη. Εδώ μέσα η βοήθεια του κόσμου είναι απίστευτη».

Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί χωρίς τους Κωνσταντέλια, Γιακουμάκη, Μεϊτέ, Πέλκα και Ντεσπόντοφ και ο Έλληνας διεθνής είπε πάνω σε αυτό: «Είναι παίκτες που βοηθάνε την ομάδα, αλλά και οι υπόλοιποι έχουμε ποιότητα. Ξέρουμε τι ζητάει ο προπονητής στο γήπεδο, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το 100% και να πάρουμε τη νίκη».

Όσο για μυστικό της πορείας του ΠΑΟΚ απάντησε πώς «είμαστε μια οικογένεια. Αυτό είναι το πρώτο και πιο σημαντικό. Είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον. Μια γροθιά. Ανυπομονούσα να έρθω στον ΠΑΟΚ. Από την στιγμή που ήρθα στην ομάδα ότι είχα στο μυαλό μου αυτό και έχω αντικρίσει μέσα στην ομάδα και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό»