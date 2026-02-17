Σ’ έναν άλλο κόσμο, ο Βίκτορ Οσιμέν θα φορούσε τη φανέλα της Γιουβέντους και θα τον προπονούσε ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο τεχνικός που έχτισε γύρω του τη Νάπολι του τρίτου πρωταθλήματος. Στον πραγματικό κόσμο, όμως, ο Οσιμέν αποτελεί τη ναυαρχίδα της Γαλατασαράι, η οποία απόψε θα φιλοξενήσει τους «μπιανκονέρι» για τον πρώτο αγώνα των play-off του Champions League.

Έχουν περάσει 531 ημέρες από τότε που ο Νιγηριανός άσος αποχαιρέτησε την Ιταλία για να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη. Η αποχώρησή του από τη Νάπολι ήρθε μετά από μήνες εντάσεων, χαρακτηριστικών της εποχής των social media. Όλα ξεκίνησαν με ένα βίντεο που ανέβηκε στο TikTok από τον επίσημο λογαριασμό του συλλόγου, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση πέναλτι του Οσιμέν κόντρα στη Μπολόνια. Στο βίντεο – θεωρητικά χιουμοριστικό – ο Βίκτορ παρομοιάστηκε με καρύδα. Κάποιοι μίλησαν για ρατσισμό και η συζήτηση κράτησε εβδομάδες. Την ίδια περίοδο, ο Οσιμέν διέγραψε από το Instagram όλες τις φωτογραφίες του από την εποχή της Νάπολι. Ήταν μόνο η αρχή ενός μακροχρόνιου «τραβήγματος…».

«Όχι μόνο η Γιουβέντους, με ήθελαν κι άλλες δύο ομάδες»

Ο Βίκτορ περιγράφει τη ζωή του στην Κωνσταντινούπολη: «Βρήκα μια ομάδα και μια πόλη που αγαπώ, ίσως ήταν θέμα τύχης. Μόλις φτάνεις εδώ καταλαβαίνεις γιατί όσοι έπαιξαν στην Γαλατασαράι την ερωτεύτηκαν. Δεν είχα ποτέ ξαναζήσει κάτι τέτοιο».

Με την άφιξή του, η Γαλατασαράι άρχισε να δραστηριοποιείται σε μεγάλο επίπεδο: «Προσπαθούμε να μεγαλώσουμε σε διεθνές επίπεδο. Αγοράστηκαν παίκτες υψηλού επιπέδου και στοχεύουμε σε καλή πορεία στο Champions League. Στην Τουρκία είμαστε ήδη καθιερωμένοι, αλλά τώρα θέλουμε να αφήσουμε το στίγμα μας στην Ευρώπη».

Για τον Σπαλέτι τόνισε: «Λέγονταν ότι τσακωνόμασταν, αλλά δεν ήταν αλήθεια. Τον εκτιμώ: απαιτούσε πολλά, αλλά σου έδινε ακόμη περισσότερα. Κοιμόταν για μήνες στο κέντρο προπόνησης της Νάπολι, δουλεύοντας νύχτα και μέρα για να μας πείσει ότι μπορούσαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Έφερε Κιμ, Άνγκουισα, Κβαράτσκχελια και εμένα στην κορυφαία κατάσταση, κατακτώντας το πρωτάθλημα με σύλλογο που δεν τα κατάφερνε για δεκαετίες. Ορισμένοι προπονητές σε κάνουν καλύτερο πρώτα ως άνθρωπο και μετά ως ποδοσφαιριστή».

Οσο για το ματς με τη Γιουβέντους, ο Νιγηριανός υποστήριξε: «Θα είναι προκλητικό να αντιμετωπίσουμε ένα κορυφαίο κλαμπ. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε λάθη, γιατί κάθε σφάλμα κοστίζει ακριβά. Και φυσικά θα ξαναδώ τον Σπαλέτι».

Σχετικά με την πιθανότητα να παίξει με τη φανέλα της Γιουβέντους ο Οσιμέν πρόσθεσε: «Ναι, όπως σήμερα θα μπορούσα να είμαι σε άλλα δύο κορυφαία κλαμπ της Serie A. Πριν ξεκινήσει η μεταγραφή στη Γαλατασαράι, ο Τζιουντόλι με κάλεσε για να με πάρει στη Γιουβέντους. Μίλησα με κάποιους από τον σύλλογο, έδειξαν ενδιαφέρον, αλλά ήξερα ότι ο Ντε Λαουρέντις δεν θα με άφηνε να φύγω. Παρ’ όλα αυτά, υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον. Όταν σε καλεί η Γιουβέντους, πρέπει να καθίσεις και να ακούσεις».

Για την εμπειρία του στη Νάπολι είπε: «Λυπάμαι για τους φιλάθλους, γιατί ποτέ δεν μίλησα για όσα συνέβησαν. Κάποιοι εμφανίστηκαν έξω από το σπίτι μου ζητώντας εξηγήσεις. Τους ζήτησα να μπουν στη θέση μου. Μετά το βίντεο στο TikTok, κάτι έσπασε οριστικά.

Ο καθένας μπορεί να χάσει ένα πέναλτι, ο καθένας μπορεί να γίνει αντικείμενο πειράγματος. Η Νάπολι όμως το έκανε μόνο σε μένα, με υπονοούμενα συγκεκριμένου τύπου. Υπέστην ρατσιστικές προσβολές και πήρα την απόφασή μου: ήθελα να φύγω. Διέγραψα τις φωτογραφίες με τη φανέλα της Νάπολι από το Instagram και το χρησιμοποίησαν για να με γυρίσουν εναντίον των φιλάθλων. Και να σκεφτείς ότι η κόρη μου είναι για μένα πιο ναπολιτάνα παρά νιγηριανή…».

Οσο για τη σχέση με τον Ντε Λαουρέντις πρόσθεσε: «Είχαμε μια «gentlemen agreement» που έλεγε ότι το επόμενο καλοκαίρι θα μπορούσα να φύγω, αλλά η άλλη πλευρά δεν τήρησε πλήρως τη συμφωνία. Προσπάθησαν να με στείλουν παντού, με αντιμετώπιζαν σαν σκύλο. Πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί… Πάλεψα πολύ για την καριέρα μου, δεν μπορούσα να δεχτώ τέτοια μεταχείριση. Δεν είμαι μαριονέτα».

Ο Κόντε προσπάθησε να επανορθώσει, με τον Οσιμέν να λέει: «Ναι, παρ’ όλο που λέγεται ότι δεν με ήθελε στην ομάδα. Ποιος προπονητής εκείνη την εποχή δεν θα με ήθελε; Μόλις ήρθα, ο Κόντε με κάλεσε στο γραφείο του και μου είπε ότι γνωρίζει την κατάσταση, αλλά παρά τα πάντα ήθελε να μείνω. Του είπα ότι θα ήθελα να δουλέψω μαζί του, αλλά είχα ήδη πάρει την απόφασή μου: δεν ήθελα να συνεχίσω σε ένα μέρος όπου δεν ήμουν ευτυχής».

Το πιο δύσκολο: «Κανείς δεν ζήτησε ποτέ δημόσια συγγνώμη για όσα συνέβησαν. Μετά εκείνο το βίντεο, ο Εντουάρντο Ντε Λαουρέντις με πήρε πολλές φορές τηλέφωνο. Τέλος. Παράλληλα υπήρχαν φήμες ότι ερχόμουν αργοπορημένος στις προπονήσεις, ή ότι τσακωνόμουν με τους συμπαίκτες… Όλα ψέματα. Λυπάμαι για τους φιλάθλους, αλλά τους καταλαβαίνω και τους εκτιμώ: στηρίζουν πάντα τον σύλλογο. Για αυτούς η Νάπολι έρχεται πρώτη».