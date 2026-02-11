Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να μένει στο 0-0 απέναντι στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι «ασπρόμαυροι» είχαν την υπεροχή και περισσότερες καθαρές ευκαιρίες, ωστόσο δεν κατάφεραν να τις μετουσιώσουν σε γκολ, με τους Ντεσπόντοφ, Ζαφείρη και Πέλκα να μην βρίσκουν στόχο. Η ισοπαλία δεν φέρνει ιδιαίτερη απογοήτευση στην Τούμπα, δεδομένου ότι και ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε στο δικό του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου παραμένει κοντά στην κορυφή, στο -1 από τους «ερυθρόλευκους» και στο -3 από την ΑΕΚ, έχοντας μάλιστα και παιχνίδι λιγότερο. Παράλληλα, διακόπηκε ένα σερί δέκα αγώνων με τουλάχιστον ένα γκολ, αφού για πρώτη φορά μετά τις 14 Δεκεμβρίου (ήττα 2-0 από τον Ατρόμητο) έμεινε «άσφαιρη». Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα απαιτητικό: ντέρμπι με την ΑΕΚ (15/02), διπλές αναμετρήσεις με τη Θέλτα (19/02 και 26/02) και ενδιάμεσα εκτός έδρας δοκιμασία στη Λάρισα (22/02). Ωστόσο, πριν από αυτά υπάρχει ο μεγάλος ημιτελικός με τον Παναθηναϊκό, όπου ο ΠΑΟΚ έχει προίκα το 1-0 της πρώτης αναμέτρησης. Ο Μεϊτέ είναι διαθέσιμος, εκτός παραμένουν οι Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς, ενώ δεν υπολογίζεται ο Ντεσπόντοφ.

Σημαντικό «διπλό» στον Πειραιά πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας 1-0 του Ολυμπιακού. Οι «πράσινοι» εφάρμοσαν με πειθαρχία το πλάνο του Ράφα Μπενίτεθ και κράτησαν το προβάδισμα που απέκτησαν μόλις στο 7’, όταν ο Βισέντε Ταμπόρδα βρήκε δίχτυα.

Η επιτυχία αυτή επαναφέρει το «τριφύλλι» δυναμικά στη μάχη της τετράδας, μειώνοντας τη διαφορά από τον τέταρτο Λεβαδειακό στους έξι βαθμούς, με ματς λιγότερο. Επιπλέον, το πρόγραμμα μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου θεωρείται πιο διαχειρίσιμο σε σχέση με εκείνο των Βοιωτών. Ωστόσο, το ματς της χρονιάς γα τον Παναθηναϊκό είναι η αναμέτρηση στην Τούμπα, αφού η πρόκριση είναι μονόδρομος. Παραμένουν εκτός οι Πελίστρι, Τζούρισιτς, Τσιριβέγια, Κώτσιρας, Σισόκο και Ντέσερς. Επιστρέφουν οι Τουμπά και Ρενάτο Σάντσες.

Στον άλλο ημιτελικό (17.00) ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ, με το 1-1 του πρώτου αγώνα να αφήνει τα πάντα ορθάνοιχτα αναφορικά με το εισιτήριο του τελικού.

