Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Τετάρτη (11/2) τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς της νίκης του με 1-0 στη Λεωφόρο στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας και ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα έχει τελικά στη διάθεσή του τον Σουαλιό Μεϊτέ.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν το προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό και θέλουν να τη… σφραγίσουν την Τετάρτη, ποντάροντας και στον Γάλλο αμυντικό χαφ που είχε απουσιάσει από το ντέρμπι με τον Άρη. Ο Μεϊτέ προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου, σε αντίθεση με τους Γιάννη Κωνσταντέλια, Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Λούκα Ιβανούσετς που παραμένουν εκτός δράσης.

Η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την προπόνηση της Τρίτης (10/2) αναφέρει τα εξής: «Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Δικεφάλου για τον επαναληπτικό ημιτελικό της Τούμπας κόντρα στον Παναθηναϊκό, που κρίνει μία θέση στον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα δούλεψε στον τομέα της τακτικής μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Οι Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Βούλγαρος έκανε μαγνητική, η οποία είχε ευρήματα, επιβεβαιώνοντας τον μυϊκό τραυματισμό. Η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά».