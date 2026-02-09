Έπεσε κατά τρεις θέσεις η Ελληνίδα Πρωταθλήτρια, Μαρία Σάκκαρη, που φιγουράρει πλέον στην 52η θέση στον κόσμο.
Η Μαρία Σάκκαρη είναι πλέον σην 52η θέση (με 1.110 βαθμούς) στην Παγκόσμια κατάταξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας τένις, που ανακοινώθηκε την Δευτέρα (09/02) από πλευράς WTA. Κατά τα άλλα η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να είναι πρώτη.
Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης:
- Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 10.990 βαθμοί
- Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 7.978
- Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 7.523
- Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 6.680
- Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.423
- Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.103
- Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.731
- Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.267
- Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 3.205
- Εκατερίνα Αλεξάντροβα (Ρωσία) 3.200