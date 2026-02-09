Έπεσε κατά τρεις θέσεις η Ελληνίδα Πρωταθλήτρια, Μαρία Σάκκαρη, που φιγουράρει πλέον στην 52η θέση στον κόσμο.

Η Μαρία Σάκκαρη είναι πλέον σην 52η θέση (με 1.110 βαθμούς) στην Παγκόσμια κατάταξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας τένις, που ανακοινώθηκε την Δευτέρα (09/02) από πλευράς WTA. Κατά τα άλλα η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να είναι πρώτη.

Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης:

  1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 10.990 βαθμοί
  2. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 7.978
  3. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 7.523
  4. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 6.680
  5. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.423
  6. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.103
  7. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.731
  8. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.267
  9. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 3.205
  10. Εκατερίνα Αλεξάντροβα (Ρωσία) 3.200