Έπεσε κατά τρεις θέσεις η Ελληνίδα Πρωταθλήτρια, Μαρία Σάκκαρη, που φιγουράρει πλέον στην 52η θέση στον κόσμο.

Η Μαρία Σάκκαρη είναι πλέον σην 52η θέση (με 1.110 βαθμούς) στην Παγκόσμια κατάταξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας τένις, που ανακοινώθηκε την Δευτέρα (09/02) από πλευράς WTA. Κατά τα άλλα η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να είναι πρώτη.

Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης: