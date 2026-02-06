Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα ηχηρής μεταγραφικής κίνησης, με τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς να ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα. Οι «πράσινοι» έχουν φτάσει σε οριστική συμφωνία με τη Σλάβεν Μπελούπο για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό, που θεωρείται ένα από τα κορυφαία ανερχόμενα ταλέντα της Κροατίας και βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων.

Το deal προβλέπει καταβολή 5,2 εκατομμυρίων ευρώ ως σταθερό ποσό, επιπλέον μπόνους ύψους 800.000 ευρώ, ενώ η κροατική ομάδα διατηρεί ποσοστό 20% σε ενδεχόμενη μελλοντική μεταπώληση του παίκτη. Πρόκειται για μια επένδυση με ξεκάθαρο αγωνιστικό αλλά και προοπτικό χαρακτήρα από πλευράς Παναθηναϊκού.

🚨🟢 Panathinaikos agree deal to sign Adriano Jagušić for €5.2m plus €800k add-ons and 20% sell-on.



4.5 years contract agreed, here with his agent Matej Škegro ✈️ pic.twitter.com/ysDlrKNMbn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 6, 2026

Ο αριστεροπόδαρος «δεκάρι» πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν, έχοντας ήδη 9 γκολ και 6 ασίστ σε 22 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνοντας ωριμότητα και συνέπεια παρά το νεαρό της ηλικίας του. Παράλληλα, έχει καθιερωθεί στην Εθνική Κροατίας U21, μετρώντας 8 συμμετοχές και ένα γκολ.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι πρότινος στην Κροατία θεωρούσαν δεδομένη τη μετακίνησή του στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Ωστόσο, η αποφασιστική κίνηση του Παναθηναϊκού άλλαξε τις ισορροπίες, με τη Ντιναμό να αποχωρεί από τη διεκδίκηση και τον Γιάγκουσιτς να ετοιμάζεται πλέον για το επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας του στην Αθήνα.