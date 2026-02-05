Την απόκτηση του Μπενχαμίν Γκαρέ με τη μορφή δανεισμού από τη Βάγκο ντα Γκάμα, διατηρώντας και οψιόν αγοράς του, ανακοίνωσε την Πέμπτη (5/2) ο Άρης.

Η συμφωνία των δύο ομάδων προβλέπει τον δανεισμό του 25χρονου μεσοεπιθετικού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με τους «κίτρινους» να έχουν και οψιόν αγοράς του.

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Benjamin Garre με τη μορφή δανεισμού από την βραζιλιάνικη Vasco da Gama μέχρι τις 31/12/2026 και οψιόν αγοράς. O Benjamin Antonio Garre, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 2000 στο Μπουένος Άιρες.

Ξεκινώντας από την ποδοσφαιρική σχολή της Velez Sarsfield, ο ταλαντούχος Αργεντινός μεσοεπιθετικός ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Manchester City το 2016. Ξεκίνησε από την ομάδα U18 και έφτασε μέχρι την ομάδα U23 της Manchester City, καταγράφοντας ενδιάμεσα συμμετοχές στο UEFA Youth League.

Σε ηλικία 20 ετών επέστρεψε στην πατρίδα του με μεταγραφή στην Racing Club. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα σε επίπεδο ανδρών καταγράφοντας 32 συμμετοχές, 3 γκολ και 3 ασίστ με τη φανέλα της ομάδας της Αργεντινής. Το καλοκαίρι του 2022 παραχωρήθηκε ως δανεικός για έξι μήνες στην Huracan, στην οποία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο (26 συμμετοχές, 4 γκολ, 1 ασίστ). Οι καλές εμφανίσεις του Benjamin Garre τράβηξαν το ενδιαφέρον της Krylya Sovetov Samara, η οποία τον αγόρασε τον Γενάρη του 2023. Ακολούθησαν δύο «γεμάτες» σεζόν με 61 συμμετοχές (14 γκολ, 6 ασίστ) σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ρωσίας.

Ο Garre είχε κάνει γνωστό πλέον το όνομά του στη Λατινική Αμερική και τον Φεβρουάριο του 2025 μετακόμισε στη Βραζιλία για λογαριασμό της Vasco da Gama έναντι τρίτων εκατομμυρίων ευρώ. Ο 25χρονος Αργεντινός αγωνίζεται τόσο στα δεξιά όσο και στα αριστερά της επίθεσης, αλλά και πίσω από τον επιθετικό. Από σήμερα ο Benjamin Antonio Garre ανήκει και με τη… βούλα στην οικογένεια του ΑΡΗ!»

«Γνωρίζω αρκετά πράγματα για τον Άρη και έρχομαι με χαρά και ενθουσιασμό στη νέα μου ομάδα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και θα προσπαθήσω να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις τον Άρη για να ολοκληρωθεί η χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης των ανθρώπων της ομάδας προς το πρόσωπό μου».